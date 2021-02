Programlederen ble funnet død i sin egen leilighet for ett år siden.

For ett år siden i dag, 15. februar, tok den britiske programlederen Caroline Flack sitt eget liv. Hun ble bare 40 år gammel, og etterlot seg familie, venner og fansen i sorg.

I anledning at det har gått ett år siden det tragiske dødsfallet, har flere venner av «Love Island»-programlederen delt rørende hyllester i sosiale medier. En av dem er Lewis Burton (28), som datet Flack da hun døde.

«Ett år. Jeg kommer aldri til å glemme deg», skriver han til et bilde av seg selv og Flack på Instagrams historiefunksjon.

Flack og Burton hadde et turbulent forhold, og det var en krangel mellom de to som førte til at påtalemyndighetene tok ut en voldssiktelse mot programlederen. Selv nektet hun straffskyld, og kjæresten anmeldte aldri hendelsen. I utgangspunktet skulle hun blitt stilt for retten i mars 2020.

– Tenker på deg i dag

Også den britiske artisten Rita Ora (30) har delt et innlegg til minne om sin avdøde venninne.

«En engel blant oss», skriver hun til sitt bilde.

Programleder Laura Jackson (34) har på sin side delt en bildeserie med flere morsomme øyeblikk hun og Flack delte.

«Tenker på deg i dag, Carrie», skriver hun innledningsvis, før hun beskriver sin avdøde venninne som blant annet morsom, vill, tullete og brilliant og sier takk for vennskapet.

«Du elsket kjærlighet. Du elsket virkelig kjærlighet. Så mange minner vi alle vil sette pris på for alltid. Takk for alle gode stunder, det var så mange av dem», er blant det hun skriver.

Laura Whitmore (35), som tok over jobben som programleder for «Love Island» etter Flacks voldssiktelse, har også delt en bildeserie på Instagram. Der deler hun både et bilde av seg selv og venninnen og en liten oppmuntring:

«Du må le litt og gråte litt før skyene flytter litt på seg», lyder Whitmores innlegg.

Trenger du hjelp? Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113. Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Arrestert etter voldshendelse

Flack var i sentrum av en pågående etterforskning etter en påstått voldshendelse da hun gikk bort.

Voldshendelsen fant sted i desember i fjor, da tv-profilen skal ha funnet tekstmeldinger fra en annen kvinne på kjærestens telefon. 40-åringen skal ha slått Burton i hodet med en lampe mens han lå og sov, og nødetatene ble tilkalt.

Selv om Burton selv ikke anmeldte saken, valgte påtalemyndighetene å ta ut en siktelse på bakgrunn av fare for gjentakelse. Lille julaften nektet Flack straffskyld, og ble løslatt mot kausjon med forbud mot å ha noe som helst kontakt med kjæresten. Etter planen skulle hun møtt i retten igjen den 4. mars, men 15. februar ble hun altså funnet død.

Flacks familie har vært svært kritiske til påtalemyndighetenes behandling av saken, og beskriver det hele som en «iscenesatt show-rettssak», ifølge Independent.

