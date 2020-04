For to år siden bodde Øystein Lihaug Solberg i bilen sin. Nå lager han underholdning i «Ex on the Beach» og drømmer om å bli skuespiller

Øystein Lihaug Solberg åpner opp om sin «hemmelige» fortid.

Øystein Lihaug Solberg (24) gikk fra å være en relativt ukjent gutt fra Bergen til å havne på «alles» lepper på rekordtid etter at den tredje sesongen av «Ex on the Beach» rullet over skjermene for noen uker siden.

24-åringen har sjokkert og fasinert seerne med sin vanvittige energi og til tider brutale utsagn og ordforråd. Via skjermen skaper han liv og røre, og er blitt underholdning for flere. Blant andre komikere på Instagram og artister som også har laget sanger om han.

Utad ser det ut til at Lihaug Solberg har nytt godt av oppmerksomheten den skandaleombruste realityserien har gitt ham. Men livet har ikke alltid vært latter, rølp og fryd og gammen for Øystein Lihaug Solberg.

Les også: Øystein Lihaug Solberg (24) sendt rett til sykehus med voldsomme magesmerter

Store drømmer

Nettavisen møtte den blide bergenseren i Brasil, bare noen dager før innspillingen av realiyserien startet. Der kunne han fortelle at han hadde en klar agenda med deltakelsen.

Bak kamera viser Lihaug Solberg en litt annen side av seg selv, og han innrømmer at han setter på seg et ansikt foran kamera med bevissthet om at han skal lage god TV-underholdning.

– Jeg er veldig flink til å sette meg inn i ting. Jeg vet hva de vil ha ut av meg, så da leverer jeg det. For eksempel, når jeg er her, så tar jeg alt jeg sier til neste nivå fordi jeg vet at de vil ha det, sier Øystein Lihaug Solberg og fortsetter:

– Jeg er ikke bare her for å bli kjent. Jeg er her for å gjøre noe ut av oppmerksomheten jeg kanskje får, hvis ikke så hadde jeg ikke meldt meg på. Jeg er ikke her for å møte eks-kjærester, sier han.

En av Lihaug Solbergs aller største drømmer er å bli skuespiller. Deltakelsen i «Ex on the Beach» håper han kan være med på å dytte ham i riktig retning.

– Jeg har lyst til å bli noe, og jeg har alltid vært en person som får til det jeg vil. Da jeg var liten, spilte jeg fotball, kom inn på kretslaget. Kom inn på landslaget i basket, drev med kampsport – ble flink der også. Hvis det er noe jeg skal begynne på, så skal jeg bli best i det, forteller Lihaug Solberg.

Les også: «Skrekkbrettet» kontrollerer livet til deltagerne. Her er hemmeligheten bak

Hard mot seg selv

Lihaug Solberg forteller at han alltid har vært opptatt av å prestere best mulig, og aldri gi seg før han oppnår det han vil.

– Og hvis ting ikke går etter planen, så lar jeg ikke det stoppe meg. Da fortsetter jeg bare videre til plan b. Jeg er veldig sånn i tankegangen. Derfor passer et realitykonsept meg ganske bra, sier han.

Ståpåviljen og de selvdisiplinerte egenskapene mener Lihaug Solberg at han har fått fra barndommen, som ifølge 24-åringen har gått ut på en disiplinert oppdragelse. Helt siden Øystein Lihaug Solberg ble myndig har han klart seg på egen hånd.

Det har ikke vært bare en dans på roser.

Bodde i bil

Etter at Lihaug Solberg flyttet ut hjemmefra måtte han stadig sove i bilen fordi han ikke hadde noen steder å bo.

– Jeg bodde i en bil i fire måneder midt på vinteren. Det var utrolig kaldt. Jeg tok søppelposer på alle vinduene, hadde syv dyner og ti puter. Likevel frøs jeg, forteller han.

Stadig bodde Øystein Lihaug i bilen, men han fortalte det verken til vennene sine eller hjemme.

– Jeg ville ikke at de skulle synes synd på meg, og jeg ville klare meg selv. Så jeg lå der og frøys ræven av meg, forteller han og ler.

Les også: Nær døden-opplevelsen fikk Henrik inn på en annen retning i livet

– Gjort meg til et sterkt menneske

Øystein Lihaug Solberg ser ikke på den tiden i livet som noe negativt, og er takknemlig for at ingen har sydd puter under armene på ham.

– Det har gjort meg til et sterkt menneske. Så det er jeg veldig takknemlig for. Jeg er blitt en hardtarbeidende kar som ikke tar ting for gitt. Jeg har heller ikke noen problemer med å fortelle om det i dag. Jeg er som en åpen bok. Jeg forteller alt, gjerne rett ut, sier han.

Da Øystein Lihaug Solberg dro ned til Brasil for innspillingen av «Ex on the Beach» unnlot han å fortelle det til familien.

I stedet fortalte han at han skulle til Brasil for å jobbe som telefonselger.

– Dette gjør jeg for meg selv. Jeg har alltid villet dette. Få meg et navn innenfor denne bransjen, sier han.

Les også: Remi brukte over 40.000 på forberedelsene til «Ex on the Beach»

– Ble ikke overrasket

Nå som Øystein Lihaug Solberg har kommet hjem fra oppholdet i Brasil og «Ex on the Beach» ruller over TV-skjermene i Norge, har det naturligvis ikke vært mulig å holde deltagelsen hemmelig.

Lihaug Solberg innrømmer at faren ikke ikke var udelt positiv til sønnens krumspring.

– Han ble egentlig ikke så overrasket, man han er så klart ikke noe fan. Så lenge jeg klarer å få noe ut av deltakelsen så den ikke er forgjeves, så går det nok fint, sier Lihaug Solberg.

Kort tid etter at 23-åringen sjekket inn på realityvillaen, fant han tonen med «Ex on the Beach»-kollegaen Linn Wøyen Lenes (20).

I dag er de to kjærester, og tilbringer store deler av tiden i Bergen.

Vil gi samme oppdragelse

Da Nettavisen intervjuet paret tidligere i år la ikke Lihaug Solberg skjul på at barn og giftermål lå i fremtidsplanene med den nye kjæresten.

Til tross for at starten på et selvstendig liv startet i en bil, er han likevel klar på at han ønsker å gi sine egne barn samme oppdragelse slik at de blir selvstendige og disiplinerte.

– Pappa er verdens greieste person, men jeg har kanskje savnet den litt mer normale oppveksten. Den skal jeg gi mine barn, sier han uten å utdype sin kommende rolle som oppdrager nærmere.