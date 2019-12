Forbes: Advarer millioner av Google Chrome-brukere

En feil i siste oppdatering av Google Chrome fører til en storm av klager mot Google.

Med en markedsandel på nesten 60 prosent er Google Chrome verdens soleklart mest populære nettleser – fire ganger større enn nummer to, som er Safari med snaut 15 prosent.

En av fordelene med Chrome er den automatiske oppdateringen av programvaren. Det gjør nettleseren sikker – men også sårbar ved alvorlige programmeringsfeil fra Googles side.

Det er nettopp hva som har skjedd med siste versjon nettleseren, Chrome 79.

– Katastrofe

Ifølge nettsider som 9to5Google, Android Police og finansnettsiden Forbes er oppdateringen allerede rullet ut til flere hundre millioner mennesker, og forårsaker alvorlige problemer for Android-brukere.

Oppdateringen ser ut til å slette viktige data fra Android-apper som får tilgang til Chrome via Androids innebygde WebView-funksjon.

Både brukere og utviklere tyr til nettforum for å klage sin nød, og beskriver feilen som «alvorlig» og en «katastrofe». Feilen skal ligge i at Google har endret hvor nettleserdata lagres og feil i overføringen i forbindelse med oppdateringen fører til at dataene forsvinner.

– Kan bare vente

Google har bekreftet problemet, og satt utrullingen på pause. Den skal likevel ha nådd rundt halvparten av verdens 2,5 milliarder androidbrukere, skriver Forbes.

Det er så langt ikke publisert en liste over hvilke apper som blir berørt av oppdateringen.

Ifølge Forbes' teknologiskribent Gordon Kelly er det foreløpig ingenting brukere kan gjøre annet enn å vente på at Google fikser feilen.

– Hvis du allerede kjører Chrome 79 (sjekk Chrome-installasjonsversjonen i Play Store), er det lite du kan gjøre annet enn å sitte og vente. Uten noen offisiell liste over påvirkede apper og alvorlig risiko for at tap av data, er det ingen åpenbar måte å beskytte deg selv og dataene fra berørte apper, kommenterer Kelly.