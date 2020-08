Forbrukertilsynet: Monky's Bubble Waffle med klart brudd på markedsføringsloven

Forbrukertilsynet kommer med sin dom over Monky's Bubble Waffle.

Monky's Bubble Waffle, som selger kreative iskremkreasjoner i boblevafler fra boden sin på Oslo Street Food i Torggata i hovedstaden, fikk i slutten av juli krass kritikk fra flere hold hva gjelder markedsføringen deres.

På Instagram hadde de lagt ut flere bilder som viste unge jenter som poserer med isen.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Krieg var blant dem som reagerte kraftig. Hun ramlet helt tilfeldig over et av innleggene til Monky's Bubble Waffle på Instagram, og ble sjokkert da hun trykket seg videre inn for å sjekke innholdet.

KRITISK: Christine Krieg delte flere skjermbilder av det hun reagerte på ved Monky's Bubble Waffles markedsføring i sosiale medier. Her er to av bildene. Foto: Skjermdump fra Instagram (@cristinekrieg)

– Jeg ble sjokkert over at en bedrift som selger is velger å markedsføre seg selv på denne måten i 2020, sa hun.

I strid med markedsføringsloven

Nå har Forbrukertilsynet kommet med sin vurdering, etter at Krieg og flere andre sendte inn klager.

Som følge av de mange klagene har Forbrukertilsynet sendt Monky's Bubble Waffle et orienteringsbrev om kjønnsdiskriminerende reklame, der de slår fast at denne markedsføringen var et klart brudd på markedsføringsloven.

Fakta Om forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame ↓ Markedsføringslovens § 2 annet ledd setter forbud mot reklame som er i strid med likeverdet mellom kjønnene, utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann. Forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame kom inn i markedsføringsloven samtidig med at likestillingsloven ble vedtatt (9.6.1978). Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1.4.1997, da begrepene «støtende» og «utnytte» kom inn i loven. Endringen var ment som en skjerpelse av lovens tidligere kriterium «krenkende avbildning». En viss tilstramning var tilsiktet, men for øvrig var det ikke meningen å gjøre noen inngripende forandring i forhold til tidligere. Om begrepet «støtende» sies det i forarbeidene at det angir en lavere og mer objektiv terskel for reaksjoner enn det tidligere begrepet «krenkende». Begrepet vil omfatte de tilfeller som rammer kvinnens eller mannens æresfølelse eller verdighet generelt. Bestemmelsen regulerer ikke om et markedsføringstiltak er for «dristig» eller usømmelig, men om det menneskesyn reklamen framstiller er i tråd med de kriterier for likeverd, respekt og ikke- utnyttelse av manns- og kvinnekroppen som loven stiller opp. Det overordnede prinsipp er at reklamen ikke skal være i strid med likeverdet mellom kjønnene. De øvrige kriterier må tolkes i lys av dette. Kilde: Forbrukertilsynet

Nettavisen har fått brevet tilsendt fra Forbrukertilsynet.

Ved vurderingen av om Monky's Bubble Waffle poster har utgjort et brudd på markedsføringsloven er det avgjørende hvordan annonsen antas å bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren, ikke hva annonsøren hevder å ha lagt i den, står det i brevet.

«Etter vår vurdering er det klart at bildene dere har brukt i deres markedsføring på Instagram var i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame i markedsføringsloven (mfl.) § 2. Vi ber om at dere i fremtidig markedsføring sørger for at dere ikke bryter dette forbudet på nytt», slår Forbrukertilsynet fast i vurderingen av reklameinnleggene.

Forbrukertilsynet avslutter sin vurdering med å skrive at dersom fremtidig markedsføring fra bedriften bryter med markedsføringsloven, kan de reagere med å legge ned et forbud mot reklamen og knytte en tvangsmulkt til vedtaket.

– Lett å tenke det ikke nytter

Christine Krieg er svært fornøyd med at Forbrukertilsynet er enige i de mange klagene som ble sendt inn.

– Jeg ble positivt overrasket da jeg fikk svaret fra Forbrukertilsynet på mail. Det er jo lett å tenke at sånne ting ikke nytter, og at de mottar klagen men at det ikke får noen konsekvenser for bedriften, sier Krieg til Nettavisen.

Hun hadde aldri sett for seg at saken skulle bli såpass stor.

– Jeg hadde jo ikke sett for meg hvilket ormebol jeg stakk hull på da jeg først delte bildene fra Monky sin feed. Jeg var først og fremst ute etter å sette fokus på seksualisering av kvinnekroppen i reklame, men når ting begynte å spre seg så var det ganske mye rusk om eieren som kom frem, sier hun.

REAGERTE: Christine Krieg er blant dem som ytret sine meninger rundt markedsføringen til Monky's Bubble Waffle. Foto: Privat

– Må bruke stemmen man har

Krieg har fått mange positive tilbakemeldinger for at hun satte i gang diskusjonen rundt markedsføringen.

– Jeg fikk mange tilbakemeldinger med folk som takket for at jeg brukte stemmen min og kanalen min til å sette fokus på saken, og jeg tenker at det er viktig. Hvis man ønsker en endring i verden, må man bruke stemmen man har, sier hun.

Som følge av den negative omtalen og de mange klagene fra flere hold hva gjelder markedsføringen for de kreative vaffelkreasjonene til Monky's Bubble Waffle, valgte eieren av bedriften å kjøpe seg ut av firmaet han selv hadde grunnlagt.

«Jeg beklager for å svare frekt på kritikken jeg fikk av innleggene. Og valgte feil dømmekraft ved å ta bilde rav jenter og promotere produktene slik jeg gjorde», var blant det han skrev i et innlegg på Instagram etter den massive kritikkstormen, før han beklaget for markedsføringen sin og kunngjorde at han kjøper seg ut av selskapet til to nye eiere.

Bildene av de lettkledde kvinnene ble også slettet.

– Mente vi var lettkrenka

At Forbrukertilsynets svar kommer nå, etter at eieren har gått, gjør det ikke noe mindre viktig, mener Krieg.

– Jeg tenker at svaret fra Forbrukertilsynet er superviktig, uavhengig av hva som skjedde med Monky's. Folk i kommentarfeltene mente jo at vi som satte fokus på saken var lettkrenka, og at dette ikke var noe å ta på vei for, og at dette måtte man tåle, sier hun til Nettavisen og legger til:

– Et slikt svar viser at det man satte fokus på var viktig, med loven i hånda. Jeg tenker også det sender et signal til unge arbeidstakere – at dette ikke er noe man trenger å finne seg i.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Monky's Bubble Waffle for en kommentar, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.