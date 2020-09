Ford-metoden elskes og hates: Slik unnslapp Caroline trøtte «gråtebarn»

Gina Ford-metoden skal få barnet til å sove natten gjennom etter åtte uker, men fagfolk er skeptiske.

Mye jobb, lite søvn og et vell av følelser i sving. For småbarnsforeldre med et lite nurk hjemme, er det helt normalt å gå fra glede til frustrasjon på noen øyeblikk.

Desperasjonen økes ytterligere hvis man sliter med å få barna til å sove, eller man konstant blir vekket gjennom natten.

Derfor er mange småbarnsforeldre på jakt etter den ene, hellige metoden som vil sørge for at deres barn skal sove og være fornøyd mesteparten av tiden.

– Jakten på søvn for både barnet og meg, det var der det startet, forteller Caroline Wergeland fra Oslo.

Lover søvn natten gjennom fra åttende uke

I dag er hun tobarnsmor, jobber med plantebasert catering og som livsstilscoach.

For litt over seks år siden forberedte hun seg dog på livet som mor for første gang, og etter råd fra en venninne gikk hun til innkjøp av boken til den amerikanske jordmoren Gina Ford (60).

– Som førstegangsmor så er det ikke enkelt å vite hvor man skal begynne. Jeg så hvordan rutiner gjorde ting enklere for venninnen min. Samtidig hadde jeg andre venner som tok det mer mens veien ble til. Men de slet med å få inn rutiner, og jeg så hvor slitne de var, forteller Wergeland.

Caroline Wergeland visste ikke hva hun kunne vente seg av søvn da sønnen Oliver ble født, men hun ville unngå så godt det gikk an å få slitne barn og slitne foreldre. Foto: Privat

– Jeg er glad i søvn, og tenker at både barnet og jeg har godt av søvn, så det var sånn jeg fant ut at jeg skulle prøve dette, forteller hun.

Gina Ford har siden utgivelsen av boka «Det fornøyde barnet» i 1999 og en oppdatert utgave noen år senere, skapt furore og splid blant foreldre verden over.

Jordmoren, som selv ikke har barn, lanserte ideen om at barna, ved hjelp av streng disiplin og faste rutiner skal sove natten gjennom allerede i sin åttende uke i livet.

– Er ikke så lett som de skal ha det til

Gina Ford mener at hennes metode gjør at barnet så tidlig som mulig sover natten gjennom. Det skal også etterlate foreldrene med en mer forutsigbar hverdag.

For å få til dette har Ford en rekke knep og metoder.

Hovedprinsippet er å mate barnet nøyaktig klokken 7 om morgenen, for så å følge opp dette nøyaktig hver tredje time. Om barnet sover, skal man vekke det for å gi mat. Det siste måltidet for dagen skal falle i 18.15-tiden, og barnet skal sove fra klokken 19.

Wergeland ble mor til lille Oliver på høsten i 2014 og følte ikke det var riktig å begynne med rutinene så tidlig som tredje uke, som boken anbefaler.

Det var først da sønnen var rundt halvannen måned at hun implementerte rutiner her og der.

– Jeg kjente at det å kjøre så hard rutine så tidlig som boken sier, ikke er så lett som de skal ha det til. Barnet har sine egne rutiner og når de er så små er de vanskelig å styre og få til å følge en plan, påpeker hun.

– Er ikke lett å pushe et lite barn til mat og søvn

Likevel følte Wergeland og mannen at det var betryggende å ha en slags plan å kunne lene seg på og tro på, men det er én ting hun selv mener er hele nøkkelen til at det fungerer:

Du må ikke følge alt slavisk.

– Med Ford-metoden fikk jeg en mal og veiledning, men jeg fulgte ikke malen til punkt og prikke. Jeg justerte her og der og deretter finner man sin egen rutine. Det er viktig, også fordi barn er veldig forskjellig og reagerer forskjellig, mener Wergeland.

Caroline og mannen Robert Johannessen på tur med barna Julia (2) og Oliver (6). Foto: Privat

– Det er ikke så lett å skulle pushe et lite barn på det med mat og søvn. Jeg slappet heller mer av enn boken mente jeg skulle, men jeg hadde rutinene i bakhodet og prøvde å opprettholde så godt som mulig. Da gled rutinene sakte, men sikkert inn, forteller hun.

Nettavisen har snakket med jordmor Siri Von Krogh og søvnekspert Kornelia Beiske.

De er begge skjønt enige om at slike «oppskrifter», uavhengig av hvilke, alltid må justeres etter barnet.

Opplever du å ha barn som sliter med søvn eller gråt, så er dette noe som først og fremst bør tas med helsestasjon eller lege.

– Rutiner er veldig bra. Hvis man trekker ut visse ting herfra for å skape gode søvnvaner og rutiner helt fra starten av, så kan det fungere, men ikke å følge det slavisk, mener Beiske.

Styres etter klokka

For å lykkes med Ford-metoden, har forfatteren lansert en rekke relativt kontroversielle metoder:

Blant annet skal du ikke ha øyekontakt med babyen mens du ammer på kveldstid, for å sørge for at barnet ikke blir oppspilt. Babyen skal helst sove i eget rom så snart som mulig og barnet skal få gråte ut og roe seg selv i opptil én time daglig, såfremt det ikke er gråt på grunn av sykdom, sult eller ubehag.

– Det er viktig å se på hvordan barnet ditt spiser for å sikre at sult ikke bidrar til at barnet ditt ikke får roet seg eller sover godt, forteller Ford i bladet Hello!

Jordmor von Krogh er skeptisk:

– Gråten er en av veldig få måter som så små barn kan uttrykke seg. Derfor synes jeg ikke noe om at man skal la barnet gråte ut så mye som en time om dagen, og for så små barn som hun anbefaler. Det kan være at gråten kommer fordi det er en grunn, at barnet har sykdom eller at det vil ha mat, og det er det viktig å kjenne til, mener Von Krogh.

Siri Von Krogh er jordmor og driver nettstedet altformamma.no

Søvnekspert Kornelia Beiske deler skepsisen:

– Dette virker på meg som en streng rutine for nyfødte barn. Det er veldig inngripende i det som er helt vanlige ting å oppleve i nyfødtperioden for mor og barn, som for eksempel at man må opp og mate om natten. Det er nok derfor Fords teori er kontroversiell også, tror hun.

Kunne trene fire uker etter fødselen

For Wergelands del valgte hun å ikke vekke datteren fordi hun gjerne ville sove litt lenger her og der, men derfor passet hun å notere og justere antall timer etter når barnet våknet og hvordan barnet spiste.

– Mange liker ikke å leve etter klokka og det er helt greit, men for meg å kunne forutse hverdagen gjorde at jeg kunne leve et liv utenom, forteller Caroline.

– Med mitt andre barn så trente jeg og var veldig aktiv fra tredje-fjerde uke, og jeg har ikke hørt om noen som har gjort det så tidlig, ler hun. Og datteren var med på alt.

– Ikke helt gjennomførbart

Søvnekspert Beiske påpeker at selv om metoden skal gi frihet til foreldrene, så er det såpass mange strenger punkter å følge hver dag, at det også påvirker foreldrenes rutine.

– Jeg tror den er såpass tøff at jeg tror de færreste vil klare å gjennomføre det i sin helhet. Mange av de delene hun omtaler er ikke helt gjennomførbart, tror Beiske og nevner en av Fords anbefalinger; at barn bør ligge på en kald overflate en periode om morgenen.

Hun setter spørsmålstegn ved at disse strenge rutinene implementeres såpass tidlig, spesielt anbefalingen om å vekke barnet for å mate.

– Det er rart hvis du har en nyfødt, som i gjennomsnitt trenger 16-17 timer søvn, å skulle vekke og avbryte, slik at de kanskje ender med å få mindre søvn enn de ellers ville fått. De aller fleste nyfødte sover som regel ikke mer enn fire timer i strekk, så jeg synes det å vekke er uheldig, påpeker hun.

Kan være bra for foreldrene

Beiske forteller at barns døgnrytme utvikles etter to til tre måneder, og at det først er da man kan forvente at barnet skal ha en mer sammenhengende søvn.

– En av de viktigste tingene foreldre kan gjøre er å eksponere barnet for dagslys på dagtid, og spesielt i timene etter oppvåkning. Så er det like viktig å ha dempet lyset når barnet skal roe seg.

Likevel er Beiske, som mange andre søvneksperter, svært positiv til å tidlig gi barnet gode rutiner.

– Det kan være bra å ta ut ting og bruke det, som å ha ganske faste morgenrutiner og stå opp til omtrent samme tidspunkt hver dag hvis man får det til. Vi voksne har jo våre rutiner om morgenen og kvelden, og det er ikke noe i verden med å etablere det for barna våre, påpeker hun.

Hun tror at det å få til gode rutiner for barnet også kan tvinge frem enda bedre rutiner for foreldre som har behov for det.

– Det blir gjerne slik at disse rutinene gjør at man tenker over sine egne søvnvaner og rutiner også. «Skal vi bruke vår permisjonstid til å se serier til midnatt og være veldig trøtte i morgen, eller skal vi komme oss i seng når barnet sover?», spør hun retorisk.

– Hvis man er mer opplagt er det lettere å håndtere gråt og utfordringer, er søvnekspertens forsiktige hint til svaret.

Metoden for å få barnet til å roe seg selv

Det at barnet skal roe seg på egen hånd har tradisjonelt vært gjenstand for mange diskusjoner og mye motstand. For mange er dette forbundet med den mye omtalte ferber-metoden, men at barnet skal roe seg selv er også en del av Gina Fords plan.

Ford implementerte dette fordi hun i sin jobb som jordmord så at søvnvansker og dårlig søvnmønster kunne være vanskelig å bryte hos barn.

Ett av de vanligste tingene hun la merke til, var en ond sirkel hvor barnet måtte ta igjen for tapt søvn på dagtid, som igjen førte til at de våknet flere ganger om natten og tidlig på morgenen.

For å lykkes med at barnet skal roe seg sverger hun til det som kalles «assistere til søvn»-metoden. Målet med denne er å få barnet til å sovne til faste tider når det skal ta lurer gjennom dagen og gjennom natten så snart barnet klarer det.

Da Wergeland skulle lære barna å roe seg selv, valgte hun å vente til barnet var 7-8 måneder.

– Da er de mer bevisste på om du går fra dem eller ikke, yngre enn det tror jeg ikke de vet hva som skjer, forteller Wergeland.

Selv ser hun på metoden hun brukte som en slags mild ferber-metode.

Hun valgte å sitte i døren mens hun roet barnet og sa «mamma er her fortsatt, du må legge deg ned», og ventet på at barnet skulle gi opp oppmerksomhetsjaget.

– Jeg valgte å ikke gå vekk, som mange anbefaler. Som mor tror jeg det er vanskelig, for du vil ikke gi barnet følelsen av å være alene eller forlatt.

Etter et par kvelder sov barna til Wergeland natten gjennom.

– Jeg visste at denne gråten ikke handlet om mangelen på trygghet eller kos, men rett og slett den avhengigheten av å ha noen der. Når det løser seg da, og de klarer å sove av seg selv, så må jeg si at akkurat den delen er magisk.

Mener metoden er mer rettet mot utlandet

Jordmor og grunnlegger av altformamma.no, Siri Von Krogh synes deler av Gina Fords metode er kontroversiell, men er enig i at det er viktig å få til god søvn for både mor og barn.

– Jeg tenker at når man først har fått barn, så er det viktig, når alt er normalt, å følge barnet, ikke omvendt, påpeker hun.

Hun forstår også at boken er veldig relevant i land som ikke har de samme godene som Norge når det kommer til foreldrepermisjon.

– En stor faktor er at man i Norge i dag har en lang foreldrepermisjon der begge foreldrene er hjemme de første to ukene etter fødselen. Det er ofte de vanskeligste ukene også, ting roer seg mer etter babyens mage har kommet i gang og mors melk i stor grad blir produsert slik at babyen får så mye som den trenger.

– En god del besteforeldre stiller også opp i større grad enn tidligere generasjoner, så det er i dag lettere å få hjelp og få sovet mer, også for mor og far, påpeker hun.

– Aldri vært «gråtebarn»

Etter at Fords metode hadde fungert såpass bra med sønnen Oliver, valgte Wergeland også å følge den samme fire år senere, da datteren Julia ble født.

Da ventet hun enda litt lenger med å implementere rutinene til Ford, til datteren var to-tre måneder, men denne gangen gikk det enda bedre enn det hadde gjort med sønnen, som fikk en litt lenger vei til mål da alt måtte utsettes på grunn av en lengre forkjølelse.

– Jeg er det mange vil kalle en «free-spirit», en spirituell person, og mange som er det mener barnet skal lede an hverdagen, men jeg tror ikke det er det barnet har best av. Jeg tror det er godt for de å ha forutsigbarhet og gode rutiner også.

– Jeg har to gode eksempler i at barna mine er trygge barn, som sover natten gjennom og aldri vært «gråtebarn», legger hun til.

– Nå som de er to og seks år gamle, har jeg ikke måtte være streng eller mase på det med leggerutiner eller mat, for det går veldig godt av seg selv.