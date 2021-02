Foreldre med døtre skiller seg oftere enn foreldre med sønner

Par som får en datter som førstefødte har større sjanse for å skille seg enn parene som får en sønn.

Døtre har lenge vært knyttet opp mot skilsmisse, skriver The Economist. De skriver om hvordan flere studier etter 1980 har vist sterke bevis for dette.

Opprinnelig trodde man årsaken var en sterk preferanse for å få en sønn, men denne teorien ble nylig avkreftet. Jan Kabatek og David Ribars forskning viser at alderen på datteren er det som betyr noe.

Les også: - Kim Kardashian har bedt om skilsmisse

Forskningen viser at, både i USA og Nederland, sjansen for at foreldrene skiller seg øker hvis førstefødte er ei jente. Allikevel, så går ikke risikoen opp før datteren når tenåringsalderen.

Tenåringsproblemer

Arbeidet viser at problemet ikke er en «sønnepreferanse», men det at foreldre krangler mer om oppdragelsen til tenåringsdøtre enn tenåringssønner.

Det er viktig å presisere at selv om dattereffekten er ekte er den relativt liten:

Hvis førstefødte er en gutt er det, i Nederland, en 20,12 prosent sjanse for at foreldrene har skilt seg når gutten blir 18. Hvis det var en datter i stedet hadde det vært en økning på 1,8 prosent.

Les også: Lasse Matberg vant «Farmen kjendis» med ett avgjørende spørsmål. Nå vil han gi bort premien

Da datteren er i tenårene går økning opp til 5 prosent og har en topp på 9 prosent da barnet er 15 år. Dataene samlet i USA, som var betydelig mindre, viser til at økning dobler seg fra Nederlands tall.

Kabatek og Ribar har allikevel funnet et unntak til denne effekten. Det ser ut til at foreldre hvor faren av datteren selv vokste opp med en søster er «immun» mot disse økningene, skriver The Economist.

TV 2 klippet bort avgjørende øyeblikk i semifinalen: - Han distraherte meg, se videoen under:

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen