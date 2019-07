Forlovelse, bryllupsferie og nye forhold. Slik har sommeren til de norske kjendisene vært

Kjendisene har nytt sommerferien på hver sin måte.

Juni er ved veis ende, og for mange er det bare noen få uker igjen før både skole og jobb står for tur. Mange kjenner igjen følelsen av at sommeren går for fort, men ser man seg tilbake oppdager man likevel at man har fått nytt en del sommervær.

Det har i hvert fall de norske kjendisene fått gjort - om man skal tro de hyppige oppdateringene i sosiale medier.

Festivaler, strand og utepils er blant gjengarne, men for den tidligere «Skam»-stjernen Iman Meskini (22) har årets sommer vært helt spesiell.

Dro på bryllupsreise

I midten av juni overrasket skuespillerstjernen «alle» da hun i all hemmelighet giftet seg med sin «ukjente» kjæreste Mourad Jarrari (27).

I disse dager befinner det nygifte paret seg på bryllupsreise i Tyrkia, der de deler både kjærlighetserklæringer og bilder fra den solfylte ferien.

- Jeg er den beste versjonen av meg når jeg er med deg, skriver Meskini til et av bildene.

Fridde i sommerværet

For samboerparet Ronny Brede Aase og Tuva Fellman blir nok årets sommer noe heller ikke de vil glemme med det første.

Med fjelllandskapet til Sogn og Fjordane i bakgrunn gikk Brede Aase ned på kne til sin kjære Fellman tidligere denne måneden.

- Ronny har spurt om vi skal gifte oss. Jeg svarte ja, skrev Fellman til bilde på Instagram.

Ferien de har hatt sammen i Norge ser også ut som en minnerik opplevelse.

Kjærligheten har imidlertid ikke bare bare blomstret for Ronny Brede Aase og Tuva Fellman denne sommeren.

P3-kollegaen til Brede Aase, Markus Neby, kunne nemlig avsløre at han denne sommeren hadde fått seg kjæreste.

På Instagram la han ut et bilde av han og sin nye kjæreste, Andrine Stolsmo Hegerberg (for øvrig søsteren til fotballstjernen Ada Hegerberg), der han skrev: «Jeg vil også legge ut kjærestebilde.

Også Stolsmo Hegerberg la ut bilde på Instagram og bekreftet forholdet.

Familieferie

For andre kjendiser har kvalitetstid med familie og kjæreste også stått i fokus. For Jenny Skavlan og ektemannen Thomas «Fingern» Gullestad er dette vært den første sommeren som tobarnsforeldre.

På Instagram ser det ut til å ha gått utmerket:

Også Tone Damli, Sigrid Bonde Tusvik og Petter Stordalen ser ut til å ha tatt med seg familien og barna på tur i år.

Og mens kjærligheten blomstrer for noen, går sommeren av stabelen singel og med gode venner for andre. Se flere sommerbilder fra de norske kjendisene under: