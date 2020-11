Forlovet seg i rekordfart, men forholdet skulle ikke vare.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I midten av november i fjor smilte endelig lykken for den tidligere basketstjernen Lamar Odom (40) igjen, tre år etter at han skilte seg fra realitystjernen Khloé Kardashian (36).

Da forlovet han seg nemlig med helse- og livsstils-coachen Sabrina Parr (33), etter tre måneder som kjærester.

Lykken skulle derimot ikke vare, for nå er forlovelsen brutt.

– Har ting han må jobbe gjennom

Det er Sabrina Parr som deler bruddnyheten i et innlegg på Instagrams historiefunksjon.

«Dere vet at jeg er ærlig, så jeg vil være den første til å fortelle dere at jeg ikke lenger er forlovet med Lamar», skriver 33-åringen innledningsvis, før hun forklarer hvorfor det er slutt.

Foto: Skjermdump fra Instagram (@getuptoparr)

«Dette har vært en vanskelig avgjørelse for meg, men det er det beste for meg og barna mine. Lamar har noen ting han må jobbe gjennom. Jeg elsker ham, men jeg klarer ikke lenger å stå ved hans side mens han søker hjelpen han så desperat trenger. Jeg ønsker ham alt godt», skriver Parr på Instagram.

Odom har på sin side ikke kommentert bruddet, og det er heller ikke kjent hva han må «jobbe gjennom». Trolig handler imidlertid dette om rusproblemer, da han lenge har slitt med et misbruk av både alkohol og narkotiske midler.

EKSPAR: Khloé Kardashian og Lamar Odom var gift fra 2009 til 2016. Foto: Evan Agostini (AP via NTB)

I 2015 havnet 40-åringen i koma etter at han ble funnet bevisstløs på et hotellrom i Nevada som følge av en overdose. Siden har han vært inn og ut av rehab flere ganger.

Tilbake i rampelyset

Khloé Kardashians lillebror, Rob Kardashian (33), var langt mer fremtredende i familiens realityserie, «Keeping Up With the Kardashians», i de tidligere sesongene enn han er i dag.

33-åringen har de siste årene trukket seg kraftig tilbake fra rampelyset, og har også vært så godt som fraværende i sosiale medier. Nå har han imidlertid smått begynt å komme tilbake, både på tv og i sosiale medier, til fansens store glede.

Blant annet medvirket i en episode av realityserien forrige måned, i tillegg til at han var til stede og lot seg avbilde da storesøster Kim Kardashian (40) feiret bursdagen sin nylig.

Foto: Skjermdump fra Instagram (@kimkardashian)

Mamma Kris Jenner (65) er veldig fornøyd med at sønnen har det bedre, og snakket nylig om hva han driver med om dagen i podkasten «Pretty Messed Up», gjengitt av E! News.

– Han har det kjempebra. Virkelig bra, sier hun.

Videre forteller 65-åringen at sønnen har tilbragt tiden borte fra rampelyset med datteren Dream (3).

– Datteren hans, Dream, er så fantastisk. Og han er så forelsket i den ungen. Han er en kjempegod far. Du vet aldri... Du får barn, de vokser opp, får sine egne barn... Du vet ikke hvordan de blir som foreldre. Men han er... Wow.

Avslører hemmelighet

Den britiske tv-profilen, forfatteren og designeren Susannah Constantine (58) har siden 2013 båret på en hemmelighet.

Hun er alkoholiker, noe hun for første gang snakker offentlig om i et intervju med The Sun.

ALKOHOLIKER: Susannah Constantine (til høyre) har de siste syv årene jobbet mot avhengigheten. Her med kollega Trinny Woodall. Foto: NTB

– Dette er ikke noe jeg har snakket om før, men det er veldig viktig. Jeg er alkoholiker, forteller 58-åringen til avisen, og legger til at hun jevnlig går på Anonyme Alkoholikere-møter.

Det har hun gjort helt siden 2013, da hun selv innså at hun måtte ta grep for å håndtere avhengigheten.

Hun er veldig takknemlig for at ektemannen, Sten Bertelsen, har holdt ut med henne:

– Som misbruker tok jeg alle mine egne feil og fant noen andre å skylde på. Så jeg trodde ektemannen min var passiv-aggressiv, men egentlig var det meg. Jeg var den passiv-aggressive, og min stakkars ektemann måtte bare takle det.