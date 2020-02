Forsker: - Vi bør skravle mer på jobb

Ny forskning viser at småprat faktisk hører hjemme på arbeidsplassen, og at ledelsen burde gå foran som et godt eksempel.

Samtaler med kolleger er ofte en vanlig del av arbeidsdagen. Noen skravler mer enn andre, mens andre kan irritere seg over småpraten. Men skravling kan være viktigere enn du tror, ifølge ny forskning. Les også: Hjemmekontor gir økt stress, søvnløshet og ensomhet Småprat bør bli en prioritet Antonia Dietmann ved Kingston Buisness School i England har forsket på hvordan samtaler om hverdagslige ting kan hjelpe kolleger med å skape et bedre arbeidsmiljø. - Dessverre finner vi noen steder at småprat blir nedprioritert, enkelte steder blir de til og med frarådet eller motarbeidet, sier forsker Dietmann i en pressemelding. Dietmann har presentert forskningen sin på den årlige konferansen til British Psychological Society's Division of Occupational Psychology. Forskningen viste at det å snakke om livet utenfor jobb har bidratt til økt jobbprestasjoner og bedre forhold og samarbeid med kolleger. - Å snakke om temaer som ikke er relatert til jobben, for eksempel familie og hobbyer, er en enkel måte å bygge gode relasjoner mellom kolleger. GODE SAMTALER: Forskning viser at det er viktig å sette av tid til skravling på jobb. Foto: (Getty Images) Les også: Her er ekspertens råd til hvordan du når karrieremålene dine (+) Skravling kan øke jobbprestasjonene Forskerne fordelte 125 medarbeidere inn i to grupper, der alle svarte på en spørreundersøkelse om relasjonen til kolleger, egne jobbprestasjoner og hvor enkelt de mener det er å sette i gang en samtale på jobb. Den første gruppen fikk utdelt en verktøykasse med en oppskrift på småprat, og deltakerne fikk beskjed om å skravle med kollegene sine så mye som mulig i løpet av to uker. Verktøykassen inneholdt forslag til samtaleemner, ideer til gode muligheter for sosiale samtaler på jobb, samt hvordan de kan oppmuntre hverandre. Den andre gruppen fikk derimot ikke beskjed om å føre småprat med medarbeiderne sine, men ble bedt om å lage et kart over nettverket sitt på arbeidsplassen. Etter de to ukene var omme, svarte begge gruppene på en ny spørreundersøkelse. Resultatene viste at begge gruppene rapporterte om store forbedringer i relasjonen til kolleger, arbeidsprestasjoner, og en større aksept for å føre småprat på arbeidsplassen. Sjefer bør være et godt eksempel Forskeren sier at studien og tidligere forsking viser at folk faktisk ikke bruker så mye tid på småprat. Samtalene er ofte korte, og skjer bare to til fem ganger i løpet av arbeidsdagen. De ansatte snakker hovedsaklig om jobben og oppgaver som må gjøres. Dietmann mener også at sjefer bør ta mer ansvar og gå foran som et godt eksempel for sine ansatte. - Sjefer bør oppmuntre til flere sosiale samtaler på jobb, for å opprettholde gode arbeidsprestasjoner og bidra til sterkere arbeidsforhold. Les også: Sjokktall: Kun 1 av 16 store selskap ledes av kvinner

