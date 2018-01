Forsker til foreldre og lærere: - Gi tenåringer tillatelse til å koble ut

Presset om å prestere og være påskrudd til enhver tid gjør tenåringene våre syke.

- Det er hjerteskjærende å høre hva ungdommene selv mener bør gjøres, sier forsker Ingunn Marie Eriksen til Nettavisen.

Folkehelseinstituttets nye rapport, som viser en kraftig økning i andelen tenåringsjenter som får diagnostisert en psykisk lidelse, er nedslående lesning.

Andelen som er registrert med psykiske lidelser er økt med 40 prosent på bare fem år, viser rapporten.

- Den markante økningen er ikke veldig overraskende, sier forsker Ingunn Marie Eriksen ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Presset ungdom føler på kan komme fra sosiale medier, skolen, venner eller foreldre, sier forsker Ingunn Eriksen.

Eriksen er forsker ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning og har gjort en rekke kvalitative studier med ungdom.

Skolepress og kroppspress



Den siste NOVA- rapporten fra 2017, «Stress og press blant ungdom» viser at 53 prosent av jentene og 26 prosent av guttene på tiende trinn i Oslo rapporterer om at de er «ganske mye eller veldig mye plaget av psykiske helseplager.»

Disse funnene viser, i motsetning til Folkehelseinstituttets rapport, ikke nødvendigvis til plager som lar seg diagnostisere som psykiske lidelser, men det er symptomer på depresjons- og angstplager som mange kan oppleve, og som ikke er uvanlig i ungdomstiden. Men også disse selvrapporterte plagene har økt kraftig de siste årene, spesielt blant jenter.

Ungdommene knytter symptomene på psykiske helse­plager til stress.

- Ut fra hva ungdom selv melder om, er relevante årsaker til at så mange har psykiske helseplager i stor grad knyttet til skolepress og kroppspress, sier Eriksen.

Hun forteller at når ungdom blir spurt om hva som kan hjelpe for å lette plagene, svarer mange at det hjelper å snakke med for eksempel mamma, eller med vennene sine.

- Enda flere forteller at det eneste de ønsker er å «koble ut». De uttrykker et ønske om å få slippe alt presset de står i, sier Eriksen.

Foreldre må bli mer bevisst



Forskeren oppfordrer foreldre og lærere til å ta ungdommenes symptomer på alvor og gi tenåringene tillatelse til å senke skuldrene.

- Jeg tror ikke alle foreldre er bevisst hvilken innflytelse de har på tenåringene sine. For mange ungdommer er «mammas ord lov», og foreldre og skolen har ofte stor innflytelse på om ungdom føler at de kan slappe av. Derfor er det viktig at voksne gir denne «tillatelsen».

- Hvor kommer alt presset fra?

- Det vi vet er at ungdom i dag ser ut til å kjenne et større press enn tidligere. Og det kommer fra alle kanter. Samfunnet har skrudd seg til noen hakk, i forhold til før, alt går fortere i dag og presset kan komme fra sosiale medier, skolen, venner eller foreldre.

- Jeg har sett lite «dulling» fra foreldre



Forskeren er også uenig i at foreldre «duller» for mye med barna sine.

- Mange har tatt til orde for at ungdom i dag dulles for mye med av foreldre, men det er jeg helt uenig i. I mine kvalitative studier har jeg sett lite av det. Det er ikke nødvendigvis slik at utfordringer og problemer forsterkes av at man prater om det – alternativet er iallfall ikke særlig ønskelig, sier Eriksen.

Og legger til:

- Jeg har heller sett at ungdom har alvorlige utfordringer de ikke får hjelp med av foreldre.

- Ikke fortell ungene at de kan bli hva de vil



«Generasjon prestasjon» er et kjent begrep som brukes om dagens ungdom, og vi vet også fra Ungdata-rapportene at dette er et begrep ungdom kjenner seg igjen i.

- Hva skjer når du hele livet har fått høre at du kan bli hva du vil? spør psykiater Anne Kristine Bergem.

I et tidligere intervju med Side2, fortalte psykiater Anne Kristine Bergem at mye av forklaringen på hvorfor ungdom kjenner seg presset, kan ligge i havet av muligheter unge i dag møter.

- Alle mulighetene i tillegg til forventningene om at det er så enkelt å kunne bli akkurat hva man vil, kan være noe av forklaringen. Men det er ikke så enkelt å bli hva man vil, og det er det viktig å kommunisere til barna våre.

Hun råder foreldre til ikke å fortelle ungene at de kan bli hva de vil.

- For hva skjer når du hele livet har fått høre at du kan bli hva du vil, men det ikke slår til? Da er det fort gjort å skylde på seg selv. Å finne feilen hos seg selv istedenfor et annet sted. For du har jo blitt fortalt at mulighetene er der, bare du klarer å gripe dem, sa Bergem.

