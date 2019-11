Forskere har oppdaget et sort hull så enormt at det «ikke skulle ha eksistert»

Nå utfordres astrofysikere til å forklare hvordan det sorte hullet kan ha blitt skapt.

Forskere har oppdaget et så enormt sort hull at det i teorien ikke skulle ha eksistert, skriver CNN.

Det sorte hullet ble skapt da en stjerne eksploderte. I astrofysikken har man trodd at massen på et slikt sort hull ikke kunne overstige 20 ganger massen til sola vår siden det meste av materialet til stjernen forsvinner mens den dør og til slutt slynges ut i verdensrommet i eksplosjonen.

Den teorien har nå fått en solid ripe i lakken.

– Skulle ikke en gang eksistere i galaksen vår

Det nyoppdagede sorte hullet har fått navnet LB-1 og har en masse tilsvarende 70 ganger solas, skriver forskerne i en pressemelding.

LB-1 befinner seg om lag 15.000 lysår fra jorden.

Forskerne redegjør for oppdagelsen i siste nummer av tidsskriftet «Nature».

– Sorte hull med en slik masse skulle ikke en gang eksistere i galaksen vår, i henhold til de fleste av de nåværende modeller for hvordan stjerner utvikler seg, sier forskningsleder Liu Jifeng.

Han er leder av forskningsgruppen bak oppdagelsen.

– LB-1 er dobbelt så massiv som det vi trodde var mulig. Nå må teoretikere ta utfordringen med å forklare hvordan det ble til.

Kan være flere sorte hull

Foreløpig klør forskerne seg i hodet, men noen teorier har blitt luftet.

En forklaring kan være at det det sorte hullet ikke stammer fra bare én død stjerne, men to – og at det vi i virkeligheten ser, er to sorte hull som går i bane rundt hverandre.

En annen teori er at massen fra supernovaen da stjernen eksploderte ikke ble slynget ut i verdensrommet, men ble sugd tilbake og endte opp i det sorte hullet. Dette er i teorien mulig, men har aldri blitt bevist eller observert.

To typer sorte hull

Det er verdt å merke seg at vitenskapen opererer med to typer sorte hull.

Sorte hull som dette, som dannes etter at en stjerne har kollapset, er relativt små sammenliknet med såkalte supermassive sorte hull, som antas å finnes i sentrum av de fleste galaksene.

Et supermassivt sort hull kan ha en masse tilsvarende flere millioner, om ikke milliarder, ganger solens masse, opplyser NASA.