Forskere har regnet på hvor mange sivilisasjoner med intelligent liv som kan eksistere. Svaret skaper overskrifter verden over

Er vi alene i universet? Og hvis ikke, hvorfor har vi ikke hørt noe ennå? Det er spørsmål som har plaget både forskere og menigmann i årtier. En gruppe forskere har nå et svar.

I 1961 la den kjente, amerikanske astronomen Frank Drake fram en likning med syv faktorer for å kunne beregne hvor mange sivilisasjoner med intelligent liv det kan finnes i galaksen vår foruten oss selv.

Faktorene strekker seg fra antall stjerner som dannes i galaksen hvert år til et anslag for hvor lang tid en sivilisasjon sender ut signaler som kan spores.

Problemet med likningen er at mange av faktorene er ukjente eller usikre, og summen på høyre side av likhetstegnet har variert fra null til flere milliarder.

– Det er mer som et verktøy for å tenke på spørsmål fremfor noe som faktisk har blitt løst, sier astrofysikk-professor Christopher Conselice ved universitetet i Nottingham til avisen The Guardian.

Likevel er det nettopp Conselice og hans team som skaper overskrifter verden over for å ha landet på et svar: 36.

Det er antallet intelligente sivilisasjoner i Melkeveien vi har mulighet til å kommunisere med, ifølge forskernes nye beregninger.

– Ville ikke blitt sjokkert av synet av utenomjordiske

I en artikkel publisert i tidsskriftet The The Astrophysical Journal forklarer Conselice og teamet hans hvordan de justerte likningen med nye data og antagelser for å komme fram til svaret.

– Vi gjorde i bunn og grunn antagelsen om at intelligent liv vil oppstå på andre jordliknende planeter slik det har gjort på jorden, så innen noen milliarder år vil liv automatisk oppstå som en naturlig del av evolusjonen.

Denne tesen er kjent som det astrobiologiske «kopernikanske prinsipp» og er ganske enkelt ideen om at universet er så stort at det virker usannsynlig at jorden er det eneste stedet hvor livet har oppstått.

Christopher Conselice sier til avisen at selv om teorien er spekulativ, så tror han utenomjordiske livsformer vil likne liv på jorden.

– Vi ville ikke blitt super-sjokkert av synet, sier han.

Om det finnes liv der ute, hvorfor har vi ikke hørt noe? Britiske forskere har beregnet at både vi og utenomjordiske sivilisasjoner må overleve minst 6120 år til for håp om toveiskommunikasjon. Foto: Wikipedia

Med utgangspunkt i den mest konservative beregningen, hvor liv tar til mellom 4,5 og 5,5 milliarder år etter dannelsen av en stjerne, er det sannsynligvis mellom fire og 211 sivilisasjoner i Melkeveien i dag som er i stand til å kommunisere med oss. Det mest sannsynlige tallet er 36, ifølge forskerne.

En av faktorene som gjør at tallet er såpass lavt er at antagelsen om at andre sivilisasjoner bare har sendt signaler ut i 100 år – tilsvarende oss mennesker.

Forskerne skriver at en sivilisasjon må overleve i minst 6120 år til for å kunne sikre en toveiskommunikasjon. Det nærmeste solsystemet med intelligent liv ligger minst 17.000 lysår unna jorden.

– Tallet må tas med en stor klype salt

Fysiker Pål Brekke er fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter. Han sier til Nettavisen at forskningen er interessant, men ikke overraskende og ligger helt innenfor tidligere resultat i tilsvarende beregninger.

– Det er fascinerende forskning, men det er klart at dette bare er gjetning. En kan jo spørre om hvorfor vi ikke har hørt noe ennå? Det kan jo være flere grunner til det, som andre former for kommunikasjon. Eller at de ikke vil bli oppdaget, kommenterer Brekke overfor Nettavisen.

Øystein Elgarøy er professor i astrofysikk ved Universitet i Oslo. Han sier resultatet må tas med en klype salt.

– Det som er viktig å få med seg er at de ikke har bevist at det 36 utenomjordiske sivilisasjoner. Dette er kun en teoretisk beregning, sier Elgarøy til Nettavisen.

– Forskningen er morsom og interessant lek med tall, men til syvende og sist er det bare én ting vi vet – og det er at vi er her. Så vet vi en del ting om utgangspunktene for liv, men det gjøres mange antagelser her og antallet 36 skal tas med stor klype salt.

