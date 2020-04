Forskere om jogging: Så langt unna må du holde deg for å være trygg fra luftbåren smitte

Ifølge forskere bør du være ekstra nøye med å holde avstand ute på løpetur.

Mange har blitt bitt av løpebasillen etter at koronaviruset kom til Norge og vi ble bedt om å holde oss mer hjemme. Ifølge en forskere fra Belgia og Nederland stiller imidlertid løpeturene ekstra krav til at du følger rådene om å holde avstand.

Den Nederlandske avisen Demorgen har omtalt studien, som altså finner at et menneske som puster, nyser eller hoster mens vedkommende løper etterlater seg særlig mange partikler i luften bak seg, som nestemann altså kan løpe rett inn i.

Denne skyen av partikler skal kunne strekke seg lenger enn 1,5 meter, ifølge en av forskerne, professor i aerodynamikk, Bert Blocken.

1,5 meter er avstanden myndighetene i Nederland anbefaler at folk holder seg fra hverandre. I Norge er anbefalingen 2 meter. Dette er god nok avstand innendørs og ute i rolig vær. Men i bevegelse må avstanden være større og større jo høyere hastigheten er.

Se forskernes simulering av hvordan partiklene i luften kan spre seg ved jogging i videoen øverst.

Forskerne kaller det en «slipstream» - strømmen av luft som oppstår bak en person når en sykler eller går. De har simulert frigjøringen av spyttpartikler fra mennesker i bevegelse, og finner altså at om du dukker opp i noens «slipstream» kan det være fare for at du befinner deg i en sky av partikler, som også kan inneholde virus.

De største partiklene faller raskest til bakken, men basert på funnene råder Blocken til å holde så mye som fire til fem meter om du går bak noen, ti meter når du jogger eller sykler rolig og 20 meter når du sykler raskt, skriver den nederlandske avisen.

Samtidig, å jogge eller sykle ved siden av hverandre skal utifra funnene være vesentlig tryggere enn å løpe eller sykle bak hverandre. Det handler om å ikke havne rett bak luften som dannes rett bak vedkommende som går, jogger eller sykler.

Forskerne understreker at simuleringene er designet for å gjenskape fysisk atferd under spesifikke omstendigheter - at de ikke bør anses som medisinsk veiledning og at de ikke tar hensyn til vind og værforhold.

Basert på nye funn råder professor i aerodynamikk, Bert Blocken, til å holde så mye som fire til fem meter om du går bak noen, ti meter når du jogger eller sykler rolig og 20 meter når du sykler raskt. Foto: Ansys

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er at vi holder en avstand på to meter til hverandre, og heller ikke er sammen i grupper på mer enn fem personer, med unntak av med de du lever sammen med til vanlig.

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet, ifølge Helsenorge.no.

