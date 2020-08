Forskere slår fast at dvergplaneten Ceres er en «vannverden»: – Ekstremt viktig. Vi vet dette er byggesteinene for liv

– Kan få enorme implikasjoner for framtiden, sier en av forskerne bak studiene.

Dvergplaneten Ceres, som forskere trodde var lite mer enn diger romstein, viser seg å være en vannverden forskerne nå mener er «astrobiologisk ekstremt viktig».

Det går fram av tre rapporter publisert i tidsskriftene «Nature Astronomy», «Nature Geoscience» og «Nature Communications», skriver avisen The Guardian.

Ceres er det største objektet i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og er stor nok til å ha egen tyngdekraft.

I 2007 skjøt NASA opp romsonden Dawn med kurs for Ceres. Den nådde fram i 2015, og har siden foret forskere med høyoppløselige bilder av dvergplaneten. Det førte straks til medieoppslag da forskerne slet med å forklare to «lysende prikker» på overflaten.

I juni 2019 klinket den amerikanske romorganisasjonen med et bilde av Ceres' fjell Ahuna Mons «lik ingenting menneskeheten har sett tidligere».

De lysende prikkene viste seg å være Ahuna Mons og krateret Occator like ved.

Ceres' fjell Ahuna Mons er 5000 meter høyt og er «lik ingenting menneskeheten har sett tidligere» ifølge NASA. Foto: Nasa

– Enorme konsekvenser

Det er forskere fra USA og Europa som nå har studert bilder tatt i en høyde på om lag 35 kilometer over overflaten, nærmere bestemt av det 20 millioner år gamle krateret Occator.

Forskerne slår fast at det eksisterer et omfattende saltvanns-reservoar under overflaten. Det er også oppdaget forekomster av materialet hydrohalitt. Det er vanlig i havis, men er aldri tidligere oppdaget utenfor jorden.

Ifølge Maria Cristina De Sanctis ved det Nasjonale institutt for astrofysikk i Roma er hydrohalitt et tydelig tegn på at Ceres har hatt havvann.

– Vi kan nå si at Ceres er en slags vannverden, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Dette er montasje med faktiske bilder fra Ceres, men fargene er justert for å sette fokus på saltforekomstene som har piplet opp til overflaten. Slike forekomster er tidligere bare observert på jorden. Foto: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA (Reuters / NTB Scanpix)

Tror det fremdeles er saltvann på planeten

De relativt ferske saltsporene tyder på at saltvann fremdeles stiger fra under planetens overflate. Ifølge De Sanctis kan det få enorme konsekvenser for fremtidige studier.

– Materialet funnet på Ceres er astrobiologisk ekstremt viktig. Vi vet at disse mineralene er essensielle for at liv skal oppstå.

Julie Castillo-Rogez ved Det teknologiske institutt i California sier til nyhetsbyrået at hydrohalitt er en «rykende pistol» når det gjelder aktive vannaktivitet.

Ceres (nede til venstre), månen og jorden i skala. Foto: Wikimedia Commons

Asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter består av hundretusenvis, kanskje millioner av asteroider. Ceres er den største av disse asteroidene og er altså så stor at den er identifisert som en dvergplanet, med en diameter på om lag 975 kilometer.

Det er for øvrig populært å fremstille asteroidebeltet som tettpakket av stein, men i virkeligheten fremstår det som nærmest tomt på grunn av de enorme avstandene i rommet.