Forskning: 69 prosent av alle problem du har med kjæresten din, kommer dere aldri til å finne en løsning på

- Hvis du finner deg en kjæreste som er veldig ulik deg, så ber du om trøbbel, advarer psykolog Andreas Løes Narum.

- Det er et klassisk scenario: Den ene vil ut i verden, møte mennesker og oppleve ting. Den andre orker ikke, og vil egentlig helst være hjemme.

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i Parweb.no er godt vant med å sitte overfor par som lister opp alt de krangler om. Og selv om tema for kranglene ofte varierer, så er formatet gjerne helt likt.

Det er egentlig samme krangel i ulik forkledning.

- Etter de har gitt et titalls eksempler på diskusjoner de har hatt om ulike tema, men som egentlig dreier seg om at det samme, så sier jeg følgende:

«Ok, nå vet vi at dette er et problem for dere og jeg kan glede dere med at det kommer til å vare livet ut! Så hvis dere vil krangle om dette om og om igjen, så er det deres valg, men da må dere fktisk velge det - og så må dere definere denne krangelen som lysbetont og vel brukt parforholdstid».

69 prosent av konfliktene varer evig



Etter Løes Narums regle, er det naturligvis ingen som velger kranglingen. De velger noe helt annet, nemlig løsningen.

Men akkurat i dette tilfellet, ligger ikke løsningen nødvendigvis i å bli enige. Løsningen ligger i å akseptere.

Ifølge psykologene John og Julie Gottman, som regnes som verdens fremste samlivsforskere, så skyldes 69 prosent av all konflikt i parforhold, såkalte «perpetual problems», altså varige problemer som skyldes fundamentale ulikheter i personlighet eller egne behov.

Gottman-paret var nylig gjest i Kjærlighetspodden, podcasten til samlivsterapeutene Sissel Gran og Catrin Sagen, hvor Julie Gottman uttalte følgende.

- Sarkastisk kan man si det slik: Når du velger partner, velger du hvilke tema du skal diskutere de neste 50 årene.

Gottman understreker at dette er helt normalt - og også uunngåelig, fordi man finner ikke en partner som er helt lik seg selv. Det som derimot er viktig, er måten man snakker om disse problemene på.

Motsetninger tiltrekker - men skaper friksjon

Løes Narum er helt enig med Gottman: Det er ingen som finner en kjæreste som er helt lik seg selv, Når det er sagt, er det utvilsomt enklere å få et forhold til å fungere hvis man praktiserer «like barn, leker best»-prinsippet.

- Hvis du finner deg en kjæreste som er veldig ulik deg selv, så er det å be om trøbbel, sier Løes Narum.

PSYKOLOG OG PARTERAPEUT: Andreas Løes Narum i parweb.no.

Sammen med partereapeut Frøydis Lilledalen, ledet Løes Narum NRK-serien «Bør de gifte seg?», hvor de vurderte fremtidsutsiktene til håpefulle par.

For å kartlegge likheter og ulikheter, tok parene personlighetstesten «Big 5». De ble deretter testet i ulike situasjoner hvor terapeutene på forhånd antok at det kom til å bli friksjon.

Fakta De fem personlighetsfaktorene forklart ↓ Nevrotisisme: Følelsesmessig ustabilitet med tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon, bekymring og forlegenhet. Ekstroversjon: Tiilbøyelighet til å søke ytre spenning, sosial deltakelse, være dominant og markere seg selv i sosiale sammenhenger. Åpenhet: Tilbøyelighet til fantasi, åpenhet for alternative muligheter, ny kunst, samt åpenhet for egne og andres følelser. Omgjengelighet: Tillit til medmennesker, omtanke for andre, føyelighet og medgjørlighet. Planmessighet: Tilbøyelighet til systematikk og orden, selvdisiplin og pålitelighet. Kilde: Tidskrift for norsk psykologforening og Northwestern University

I tillegg til å vurdere hvorvidt parene passet sammen rent personlighetsmessig, vurderte terapeutene også samspillet mellom paret. Et godt samspill kan nemlig redde mange parforhold, selv de som preges av mye friksjon.

- Jo større differanse paret hadde på de ulike trekkene i personlighetstesten, desto større potensiale for friksjon er det. Er differansen veldig stor, er problemene gjerne mer varige og gjennomgripende, sier Løes Narum.

Sagt med andre ord:

Hvis du vil tilbringe helga med å feste, spise middag ute, gå på kafé med venner og løpe lange turer i skogen og er sammen med en som helst vil slappe av på sofaen alene med seks gode filmer, så kan dere fortsatt være kjærester.

Det kommer bare til å bli vanskelig. Fordi ingen av dere kommer til å forandre dere, så dere må isteden akseptere ulikhetene.

- Men motsetninger tiltrekker jo, så det hender vel ganske ofte at man innser ulikhetene først når forelskelsen legger seg?

- Ja, og hvis man i tidlig fase ser at det er store forskjeller mellom deg og kjæresten din, så er det ingen tvil om at man kan spare mange årsverk med friksjon og slit ved å avslutte forholdet - for så å velge en du er mer lik, sier Narum.

Psykologen innser imidlertid at det kan være veldig vanskelig - og han sier heller ikke at det alltid er riktig å bryte ut av forholdet hvis store ulikheter dukker opp.

- Den forelskelsen, hvor man har vært helt i det, hatt herlig sex og blitt skikkelig glad i hverandre, den er jo så deilig! Og den gir en lojalitetskonflikt, som gjør at det blir vanskelig å dumpe noen bare fordi man viser seg å være ganske ulike.

Tre faktorer du bør kjenne

Hvis man velger å satse på forholdet, til tross for store ulikheter, så bør du være klar over tre ting:

1) Dere kommer ikke til å forandre dere.

- Du kan ikke endre noens personlighet. Men hvis man lærer seg å snakke om ulikhetene kan man lære seg å forvalte friksjonen på en levelig måte, sier Løes Narum.

2) For å kunne akseptere ulikhetene, må dere lære dere å snakke om dem.

- Skaff dere vokabular for å diskutere ulikhetene. Det krever jo også at man kjenner seg selv og partneren godt nok til å kunne snakke godt sammen, sier Løes Narum.

3) Behandle hverandre med respekt og toleranse.

- Dere må lære dere en mental modell eller to, slik at dere greier å tenke at dette ikke handler om mangel på kjærlighet, men for eksempel ulikhet i personlighet.

Med andre ord: At kjæresten din ikke vil være med deg på fest, handler ikke om at han ikke er glad i deg. Det handler om at han har andre behov.

Løes Narum oppsummerer på følgende vis: