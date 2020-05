Forskning viser: Disse seks vanene gir et lykkelig liv

Du kan selv etablere nye vaner for et lykkeligere liv, men det er likevel én ting som gir noen av oss et kraftig forsprang.

Nordmenn kommer alltid godt ut av det når FN skal kåre verdens lykkeligste folkeslag.

I 2019 tok vi femteplassen, men vi har tidligere ligget enda høyere. Det er imidlertid verdt å merke seg at målingen egentlig ikke tar for seg selve lykkefølelsen, men måler faktorer som vi vet skal gi et godt liv: Inntekt, forventet levealder, sosial omsorg, frihet, tillit og generøsitet.

LES MER: (+) Slik kan du leve åtte år lenger - to økter i uka er nok

Selvhjelpsbøkene selger samtidig svært godt i et land som smykker seg med «et av de lykkeligste i verden»-tittelen, og, ironisk nok, så er det spesielt bøkene med tips til et lykkeligere liv som topper mest solgt-listen.

Kan du lese deg til et lykkeligere liv? Eller er det bare noen av oss som er født lykkelige?

Les også Disse åtte tingene tror vi at vi blir lykkeligere av – kun én stemmer

Seks vaner

Inc har tatt et dypdykk i lykkeforskningen, og skisserer opp forskningsbaserte nøkler til et lykkeligere liv i form av vaner lykkelige mennesker praktiserer.

Disse seks vanene kan du begynne med i dag, du trenger verken penger eller status.

1. De lar seg inspirere av godhet

Psykolog Jonathan Haidt beskriver det som «elevation», følelsen du får når du er vitne til at noen gjør gode gjerninger for andre. Det er en slags lykkeboost, en følelse av å bli løftet opp, som kommer av at man ser mennesker være snille, modige og støttende overfor hverandre.

Har du kanskje kjent på det selv, en plutselig gledesfølelse av å se noen hjelpe en gammel dame over gata? Eller følelsen av å bli rørt når du ser noen gi hverandre en klem?

Les også I 26 år har Ingvard Wilhelmsen behandlet hypokondere:- Jeg tror ikke på de som sier dette

I Haidts studier kommer det frem at det er slike opplevelser som inspirerer oss til å gjøre gode gjerninger selv, noe som gir gode relasjoner og positive tilbakemeldinger, som igjen fyrer opp lykkefølelsen.

2. De tilgir lett

Dess lettere du har for å gi slipp på negative følelser som irritasjon og sinne, dess mer plass har du til positive følelser.

Foskning viser at de som lettere tilgir, får lettere tilgang på lykkefølesen.

3. De er nysgjerrige

Studier viser at nysgjerrige mennesker lettere tiltrekker seg andre, og det er egentlig ikke så rart.

Hvem vil du helst tilbringe tid med? En person som er nysgjerrig på hva du gjør, tenker og, ikke minst, hvem du er? Eller en som helst vil snakke om seg selv og sitt?

Les også De mest populære menneskene har to personlighetstrekk til felles

4. De uttrykker takknemlighet

Forskning viser at det å uttrykke takknemlighet, kan øke lykkefølelsen med hele 25 prosent.

Det kom frem da en gruppe mennesker ble bedt om å skrive ned fem ting de var takknemlige over at hadde skjedd i løpet av den siste uka. Dette gjorde de i 10 uker, og rapporterte om en 25 prosent høyere lykkefølelse enn de som fokuserte på negative eller nøytrale hendelser.

Det finnes mange måter å uttrykke takknemlighet på, men poenget er at man skal minne seg selv på de positive tingene i livet. Noen fører en såkalt «takknemlighetsjournal», andre lister opp positive ting for seg selv hver morgen eller kveld.

5. De er generøse

I en studie med mer enn 600 deltakere, kom det frem at generøsitet er en avgjørende faktor i jakten på lykkefølelsen.

Dess mer penger man investerte i andre mennesker, dess lykkeligere var folk.

Også her kan vi kanskje kjenne oss igjen, for er det ikke fint å kunne spandere på andre? Blir du ikke selv glad av å kunne kjøpe middag eller en liten gave til en god venn?

6. De er tålmodige

«Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves,» sier vi - og det er det nok noe i.

En studie fra 2012 viser nemlig at tålmodige mennesker lettere når målene sine, og er i tillegg mer tilfredse når de når dem.

I tillegg viser forskning at tålmodige mennesker kjenner på færre negative følelser, som stress og depresjon.

Alt handler om relasjoner

Selv om de seks faktorene er ulike, er det imidlertid noe som går igjen:

Handlingene lykkelige mennesker utfører, som å være snille, tålmodige og generøse, styrker relasjonene de har til andre mennesker. Det er heller ikke vanskelig å forstå, da vi vet at sosiale relasjoner er den helt klart viktigste faktoren når det kommer til å ha et lykkelig, langt og friskt liv.

Når det kommer til lykkeforskning, er det få som utkonkurrerer Harvards forskerteam. I en over 80 år lang studie, hvor de har fulgt opp deltakere annenhvert år siden 1938, har de nemlig konkludert med følgende:

– Lykke handler ikke om rikdom, berømmelse eller om å jobbe hardere og hardere. Den klareste meldingen vi tar med oss fra denne studien er følgende: Gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakka.

Det uttalte studieleder og Harvard-forsker Robert Waldinger i en TED-talk fra 2015.

Gode relasjoner er den absolutt viktigste ingrediensen i et lykkelig liv. Og ikke bare det: Relasjoner er også den viktigste faktoren for å leve et langt og friskt liv.

LES OGSÅ: Hjerneforsker har oppskriften klar: Slik lever du til du blir 100 år

Og det viktigste er ikke kvantitet, men kvalitet.

Det holder altså med noen få nære, men gode, relasjoner. Enten det er en kjæreste, venn eller et familiemedlem, så må det være noen du stoler på, tør å lene deg på og føler deg trygg på.

Født lykkelig

I stor grad er man altså sin egen lykkes smed, altså kan du langt på vei gjøre deg selv lykkelig. Men det er noen av oss som har et bedre utgangspunkt for lykkelig liv.

For som med alt annet som har med personlighet å gjøre, spiller genene en viktig rolle. Noen av oss kommer nærmest smilende ut av mors liv.

I 2007 skrev lykkeforkser Ragnhild Bang Nes doktorgrad om genenes betydning på hver enkeltes lykkefølelse, og konkluderte da med at genene styrer «80 prosent av stabiliteten i både psykisk helse og uhelse»

LYKKEFORSKER: Ragnhild Bang Nes har forsket på lykke i 15 år. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Litt mer folkelig forklart: Grunnfølelsen din, altså ditt personlige lykkenivå, er 80 prosent genetisk bestemt.

LES OGSÅ: Disse fem tingene angrer vi mest på like før vi dør

Miljøet påvirker oss gjennom hele livet, men hvis du er født med et smil om munnen, så har du helt klart et bedre utgangspunkt for å kunne leve et lykkelig liv.

- Hvis du smiler mye, så smiler folk tilbake til deg. Ditt lyse lynne fører deg inn i situasjoner som vekker positive følelser, og når du får positive responser så forsterkes det allerede lyse humøret ditt. Slik går du gjerne gjennom livet, forklarte Bang Nes til Nettavisen i et tidligere intervju.

På samme måte vil de som er født med glasset halvtomt, oppleve negative ringvirkninger av det:

- Er du tyngre til sinns, kan du ofte surre deg inn i det negative. Det vekker igjen negative følelser og greaksjoner fra andre, og man ender ofte opp med et svakere nettverk og økt ensomhet.