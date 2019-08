Forsøkte å kysse skuespillerlegenden. Så skjedde dette

Lena Dunham ble mildt sagt avvist av Brad Pitt.

Onsdag tidligere denne uken var det duket for premieren av den mye omtalte filmen «Once Upon a Time In Hollywood» i London.

På den stjernespekkede røde løperen dukket skuespillerstjernene opp, blant andre Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo DeCaprio og ikke minst stjerneregissøren Quentin Tarantino.

PREMIEREKLARE: Quentin Tarantino, David Heyman, Shannon McIntosh, Brad Pitt, Margot Robbie og Leonardo DiCaprio var svært spente på å se resultatet av den nye Tarantino-filmen. Foto: NTB Scanpix

Store stjerner til tross - var det imidlertid helt andre personer som stjal oppmerksomheten til fotografene den kvelden.

Lenge har den amerikanske komikeren og forfatteren Lena Dunham (33), kjent fra HBO-serien «Girls» blant annet, tullet med at hun alltid har vært forelsket i Hollywood-stjernen.

Da hun onsdag kveld endelig fikk sjansen til å møte Pitt benyttet hun seg godt av den - bokstavelig talt. Selv har hun en rolle i den nye filmen, og var derfor til stede under premieren.

Ble avvist på rød løper

Etter bildene å dømme tok Dunham tak i Brad Pitt og forsøkte å kysse ham, midt på den røde løperen. Pitts reaksjon, derimot, var ikke like hengivende. I stede gikk han nemlig for klemmen.

GÅR FOR KYSSET: Her forsøker Lena Dunham angivelig å kysse Brad Pitt under premieren på «Once Upon a Time In Hollywood» i London tidligere denne uken.

AVVIST: I stede går Brad Pitt for klemmen. Foto: NTB Scanpix

Selv har ikke Dunham kommentert avvisningen hun fikk av Pitt. På Twitter noen timer før premieren la hun imidlertid ut et innlegg med noen ord fra innspillingen av storfilmen.

- Det er ikke hver dag du får muligheten til å å gå i en mumu (bohemsk kjole, journ.anm), gå barfot og flørte med Brad Pitt på jobben. I dag kommer «Once In Hollywood» ut, skrev hun.

Synes det er vanskelig å date

Ifølge Fox News, som også har omtalt det noe pinlige kysseforsøket til Dunham, har skuespillerstjernen uttalt at hun hun synes det er vanskelig å flørte og treffe menn.

- Jeg har lært at man ikke kan forutse hvem som vil tilfredstille deg, hvem som vil dominere deg og hvem som vil forlate deg som en thanksgiving-kalkun i en billigsjappe mens alle ser på, skrev hun blant annet i Vogue.

I Januar ble det kjent at Dunham og kjæresten gjennom fem år, Jack Antonoff, hadde gått hvert til sitt - noe stjernen har vært åpen om at har vært svært tøft.

Brad Pitt på sin side er som kjent en singel mann etter det mye omtalte bruddet med Angelina Jolie i 2016.