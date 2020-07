Forsto ikke at graffiti var Banksy-kunst - vasket det vekk

Arbeiderne gjenkjente ikke signaturen til den verdenskjente kunstneren.

Tirsdag denne uken postet gatekunstneren Banksy en video på sosiale medier der han avslørte sitt nyeste kunstverk.

Kunstverket heter «If You Don't Mask, You Don't Get», er sannsynligvis en referanse til koronaviruset og maskebruk, og ble malt inne på en T-banevogn i London.

Men allerede innen den verdenskjente kunstneren hadde rukket å avdekke verket på internett, var den vasket vekk av flittige renholdsarbeidere, melder BBC.

Renholdsarbeiderne gjenkjente ikke signaturen til Banksy, og gjorde jobben de er satt til, nemlig å vaske bort graffiti i T-banevognene:

– Det ble behandlet som all annen graffiti. Jobben er å sørge for at vognene er rene, spesielt i disse tider, sier en kilde som jobber for Transport for London, som har ansvar for transportsystemet i byen, til BBC.

Les også: Her maler Oslo kommune over «Black Lives Matter»: – Tar ikke hensyn til innhold

En offisiell uttalelse sier at kunsten ble fjernet «for noen dager siden», i tråd med undergrunnens «strenge anti-graffiti politikk».

Etaten legger samtidig til at de støtter kunstnerens budskap om å oppmuntre folk til å bruke ansiktsmasker - slik alle som bruker offentlig transport i London må ha. De sier at de gjerne vil gi Banksy muligheten til å lage en ny versjon på et litt mer passende sted, melder den britiske allmennkringkasteren.