«Fortnite» er borte. Millioner av spillere verden over fortviler

Ingen kommer inn på det populære spillet «Fortnite». Alt som er igjen er et svart hull, og spillgiganten selv sier ingenting.

Millioner av spillere fulgte med mens et av verdens største multiplayer-spill, «Fortnite», ble truffet av en asteroide.

Deretter ble alt svart. Alt som var igjen på skjermen var et svart hull. Deretter slettet «Fortnite» også alle tweets på sin Twitter-konto, og ingen har hørt et ord siden.

Nå fortviler fansen.

Mystiske tall

Det svarte hullet blir sendt direkte over Twitch, og i skrivende stund er det 20 000 mennesker som ser på. I natt var det rundt 60 000. Ifølge enkelte rapporter skal det være mer en seks millioner som følger med på tvers av ulike plattformer, men disse tallene er ikke bekreftet.

Anslag gjort av Nettavisen viser likevel at det er flere millioner som har fulgt med på eventet over tjenestene Youtube, Mixer og Twitch.

Det har også dukket opp noen mystiske tall rundt det svarte hullet, og folk jobber nå på spreng for å finne ut av hva de mystiske tallene egentlig betyr.

Avisa Forbes mener de har knekt koden, og at de mystiske tallene former to setninger:

«Jeg var ikke alene»

og

«Andre var utenfor loopen».

Den mest sannsynlige forklaringen er at dette har en sammenheng med rykter som har versert i «Fortnite»-universet en god stund. Det har tidligere blitt funnet setninger i koden som tyder på at Epic Games, selskapet bak spillet, har jobbet med et helt nytt kart for spillerne.

Sannsynligheten er nok derfor stor for at spillet snart kommer opp igjen, men denne gangen med et helt flunkende nytt kart for spillerne å boltre seg på.

Er Elon Musk involvert?

En av de store, og kanskje mest interessante, konspirasjonsteoriene rundt eventet inneholder også Elon Musk.

Tidligere hadde nemlig Elon Musk en populær tweet hvor han spøkte med at han hadde kjøpt opp «Fortnite», og hadde tenkt til å slette hele spillet. Dette var visstnok for å hjelpe gutter mot en evigvarende jomfrudom. Ikke overraskende gikk tweeten viralt.

Tweeten har nå fått utrolige 300 000 retweets, hovedsakelig av folk som redd for at de falske nyhetene plutselig har blitt virkelighet. I en spøkefull tone har nå også Elon Musk retweetet det selv.