«Fortnite» er tilbake med et helt nytt kart

Millioner av fans fortvilte da «Fortnite» forsvant søndag. Nå er spillet tilbake, men absolutt alt er annerledes. For første gang i spillets historie er det et helt nytt kart!

«Fortnite» har siden det ble lansert i 2017 skapt store overskrifter, og har på mange måter snudd opp ned på spillbransjen. Likevel er det nok ingenting av det de har gjort så langt som kan måle seg med det som skjedde natt til mandag 14. oktober.

Da stengte de nemlig ned sitt eget spill, med viten vel og vilje, og sendte millioner av spillere ut i uvisshet om hva som kom til å skje videre.

Siden den gang har det vært helt stille fra spillselskapet Epic Games. Frem til nå. Nå er spillet endelig oppe igjen, men absolutt ingenting er som du husker det.

«Fortnite» har nemlig for første gang i historien fått et flunkende nytt kart.

Helt nytt kart

Nyheten om det nye kartet kom allerede før det store eventet som skapte furore blant spillerne. Som følge av at en stor meteor krasjet i kartet, forsvant nemlig alt, og det eneste som var igjen var et svart hull.

«Fortnite» selv ga inntrykk av at spillet var over, og at de nå skulle avslutte alt sammen.

Det eneste problemet var at «Fortnite»-appen i den italienske versjonen av app store ikke hadde fått med seg informasjonen. De la derfor ut et bilde av det nye kartet på sine sider, sammen med teksten «Chapter 2».

AVSLØRT VED ET UHELL: Disse bildene ble ved et uhell publisert på den italienske versjonen av app store. Foto: Skjermdump

Det tok selvfølgelig ikke lang tid før feilen ble oppdaget, og bildene slettet, men det var for sent. Flere fans hadde allerede fått lagret bildene, og de ble delt med lynets hastighet på sosiale medier.

I det nye bildet kunne man blant annet se båter som kjøre rundt. Det er et kjøretøy som ikke har vært tatt i bruk i spillet tidligere, men som nå altså er tilgjengelig.

Traileren som ble delt rett før spillet kom online igjen viste også at det vil bli mulighet til å fiske etter våpen, ved hjelp av en fiskestang.

Flere begynte å grave i kildekodene til spillet etter at det gikk i svart, og flere mente de kunne forutse når spillet ville komme tilbake igjen, med et flunkende nytt kart. Twitter-brukeren Lucas7yoshi mente det var koding som tydet på at spillet ville være tilbake på tirsdag 15 oktober, kl. 12 om formiddagen i norsk tid.

Så meldte Twitter-brukeren Fortnite News at tidspunktet har blitt skjøvet til torsdag 17. oktober.

Foto: Twitter @Lucas7yoshi

Stort markedsstunt

Selv om flere fans tok til Twitter i panikk da spillet ikke lenger var tilgjengelig, var det nok ikke mange som trodde at spillet var i ferd med å bli borte for godt. De fleste skjønte nok at dette var et godt gjennomført markedsstunt fra Epic Games sin side.

Som Patricia Hernandez skriver for Polygon, så er nok «Fortnite» det eneste spillet son er stort nok til å stenge seg selv ute fra markedet i en periode, uten å være redd for at spillerne beveger seg videre eller forsvinner innen de er tilbake.

Den siste sesongen av spillet har vært humpete, og det er stadig flere som har kommentert at «Fortnite» har vært i ferd med å gå nedover i popularitet. Flere streamere som har vært de største personlighetene innen miljøet har tatt til Twitch og andre tjenester for å klage over ulike endringer i spillet. Blant annet har de nye tilskuddene kalt «mechs» fått gjennomgå etter at de ble lansert i den tiende sesongen.

Nå ser det imidlertid ut som om all klagingen er glemt, og diskusjonene rundt hva som er i ferd med å skje florerer på sosiale medier. Alle prater om «Fortnite» igjen, og det er nok akkurat det Epic Games håpet ville skje.

- Jeg tenker dette er en kjempegod sjanse til å skape ubetalt reklame for den nye sesongen, sier ekspert på markedsføring innenfor spill, Jon Haukaas til Nettavisen.

- Det er et litt kjent grep innenfor historiefortelling fra TV-serier og lignende; at man avslutter med et stort spørsmålstegn. Det skaper grobunn for masse brukergenerert «content», mener han.

