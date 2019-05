Fotballspiller Ada Hegerberg har giftet seg

23-åringen og kjæresten Thomas Rogne har giftet seg, det skriver superstjernen på Instagram.

«Mannen i mitt liv. Overveldet etter å ha giftet meg med mitt livs kjærlighet, og å få delt denne spesielle dagen med familien og mine nærmeste venner.

Hegerberg og Rogne forlovet seg i juni i fjor, og har hatt et avstandsforhold siden da. Hegerberg spiller for den franske klubben Lyon, hvor Hegerberg nylig scoret hat-trick i Champions League-finalen. Rogne spiller til daglig for den polske klubben Lech Poznan i den polske toppdivisjonen.

Verdens beste fotballspiller

Det har vært en fantastisk sesong for den 23 år gamle spissen. I desember vant hun Gullballen som det synlige beviset på at hun er verdens beste, en historisk tittel siden det var første gang France Football kåret verdens beste kvinnelige fotballspiller.

Denne sesongen bidro Hegerberg med 29 mål på 33 kamper for Lyon, og ikke bare vant hun Champions League med Lyon, men tidligere i uken ble hun kåret til verdens beste fotballspiller av BBC, en pris hun også vant i 2017.

Etter seieren mot Barcelona i Champions League-finalen 18. mai, ble hun også hyllet av flere eksperter.

- Ada Hegerberg er som Zlatan for Sverige. En verdensstjerne. Det må lagkamerater og trenere forholde seg til. Norge kan kvalifisere seg og gå videre, men aldri vinne mesterskap uten sin største stjerne, skriver fotballekspert Joacim Jonsson på Twitter.

Også TV 2-ekspert Jesper Mathisen ytret seg på mikrobloggtjenesten etter Hegerbergs hat trick:

Vil fortsatt ikke spille for landslaget

Superstjernen har vunnet alt som fotballspiller på klubbnivå, men har ikke representert det norske landslaget siden 2017. Landslagsnekten kom i kjølvannet av EM i 2017, hvor 23-åringen og Norges Fotballforbund var uenige i flere ting.

- Jeg savner å spille for landet mitt, men ikke for forbundet, sa Hegerberg nylig etter Champions League-finalen.

Landslagstrener Martin Sjögren og NFFs elitedirektør Lise Klaveness har imidlertid ikke gitt opp, og tror fortsatt det er mulig at Hegerberg vil gjøre et comeback på landslaget etter fotball-VM i Frankrike.

- Ada var veldig tydelig på at hun ikke ville spille, så vi har lagt det helt til side. Hva som skjer etter VM får vi se på, det blir en god anledning til å gjenoppta dialogen, så får vi se hva Ada sier. Som landslagstrener vil man ha de beste spillerne tilgjengelig, og akkurat nå vil ikke Ada være med, så vi har valgt å fokusere på dem som vil være med, sa Sjögren til Nettavisen like etter at VM-uttaket var klart.