Fotballspilleren ble antatt død i 2016. Fire år senere dukket han opp igjen - i live

Politiet mistenker forsikringssvindel.

Fotballspilleren Hiannick Kamba (33), som blant annet har spilt for FC Schalke 04 og VfB Hüls, ble i 2016 antatt død etter en bilulykke i hjemlandet Kongo. Nå, fire år senere, har han returnert til Tyskland - i levende live.

Det bekrefter aktor Anette Milk overfor People.

- Herr Kamba har nylig returnert til Tyskland, sier aktor, og legger til at det ikke er noen grunn til å tvile på identiteten hans.

Men hvordan kan det ha seg at 33-åringen, som alle trodde var borte for godt, nå faktisk lever i beste velgående? Politet mistenker at det antatte dødsfallet er en del av en større forsikringssvindel.

Ifølge tyske Bild blir nemlig den tidligere fotballspillerens ekskone, som fikk penger fra Kambas livsforsikring, etterforsket av politiet.

Mistenkt for svindel

Ekskona skal ifølge Milk ha mottatt et lavt, syvsifret beløp i euro fra eksmannens livsforsikring, forteller Milk.

Det var hun som i 2016 bekreftet dødsbudskapet, blant annet med en dødsattest, og arrangerte begravelsen. Det er ikke kjent hvordan ekskona fikk tak i dødsattesten, ei heller om hun faktisk står bak svindelen selv. Bild skriver at hun nekter straffskyld.

Ifølge den tyske avisen har Kamba de siste dagene forklart seg for politiet, der han blant annet forteller at han ble frastjålet alle eiendeler - inkludert identitetspapirer - under en reise til Kongo i januar 2016.

Politiet mistenker at noen kan ha brukt disse identitetspapirene for å forfalske hans død.

Kamba selv er ikke mistenkt i svindelsaken. Han og ekskona har en ti år gammel datter sammen.

Tilbake på jobb

33-åringen vokste opp i Tyskland, etter at familien flyktet dit fra Kongo i 1986. I 2005 ble foreldrene deportert, men Kamba fikk bli værende. Dette fordi han hadde fått tilbudt en kontrakt i klubben Schalke.

Han spilte flere år i den tyske Bundesligaen, før han gikk over til VfB Hüls. Det var i denne klubben han spilte da han ble antatt død i 2016.

Nå er Kamba som nevnt tilbake i Gelsenkirchen i Tyskland, der han ifølge People har returnert til jobben som tekniker for et energiforsyningsfirma.

Hvor han har vært de siste fire årene, samt når og hvordan han omsider kom seg tilbake til Tyskland, er foreløpig ikke kjent.