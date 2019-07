Fotograf slakter bryllupsgjester: - Skru av mobilen

En bryllupsfotograf så seg nødt til å ty til Facebook etter flere hendelser der gjester har ødelagt bildene hennes.

En bryllupsfotograf fra Texas i USA ble ikke veldig fornøyd da en gjest forstyrret bildet hennes ved å ta et bilde med sin egen mobil.

Fotografen, Hannah Mblalenhle Stanley, bestemte seg for å skrive et innlegg på Facebook etter hendelsen, der hun blant annet ber gjester om å legge vekk mobilen mens de i er bryllup.

Flere medier, deriblant TV 2 og Inside Edition har skrevet om denne saken.

- Hva planlegger du å gjøre med bildet?

- Ikke bare ødela du bildet mitt, men du tok dette øyeblikket bort fra brudgommen, brudens far og bruden. Hva er det du egentlig planlegger å gjøre med det bildet? Kommer du til å skrive det ut? Lagre det? Se på det hver dag? Nei. Det kommer du ikke til å gjøre, starter Stanley innlegget sitt.

Videre skriver hun at bruden derimot ville ha skrevet ut bildet, sett på det ofte og mimret over øyeblikket da hennes far fulgte henne ned til alteret på bryllupsdagens hennes.

- Gjester, vær så snill og slutt å se på bryllup dere deltar i gjennom en skjerm. Skru heller av mobilen og nyt seremonien. Du er viktig for bruden og brudgommen, ellers ville du ikke vært i bryllupet, skriver Stanley og avslutter med:

- Så vær så snill, la meg gjøre jobben min, så kan du bare lene deg tilbake, slappe av og nyt dette øyeblikket som kun skjer en gang i livet.

- Som bryllupsfotograf er den din jobb å flytte deg

Innlegget har i skrivende stund over tusen kommentarer og 169.000 delinger. Flere velger å dele lignende historier i kommentarfeltet, og Stanley har fått massiv støtte.

- Bra sagt. Jeg håper klienten fortsatt har noen nydelige bilder fra deg, kommenterer en person på innlegget.

Det er imidlertid ikke alle som er enig med fotografen. Flere kommenterer også at hun kunne ha flyttet seg unna jenta med mobilen, i stedet for å ta bilde av det.

- Som en bryllupsfotograf er det din jobb å flytte deg rundt hindringer. Du brukte tid på å faktisk bytte fokus og ta to bilder bare for å bevise et poeng, når du i stedet kunne ha flyttet deg for å unngå hun og mobilen fullstendig, kommenterer en annen.

Til Inside Edition forteller Stanley at hun fikk tatt et fint bilde av bruden og hennes far, men at hun fortsatt ville skrive et innlegg om det fordi det hadde skjedd før.

- Det skjer i hvert eneste bryllup. Vi lever i en digital verden, så jeg skjønner at vi alltid har mobilen i hånda og at vi vil ta bilder, men under et bryllup burde folk legge fra seg mobilen i 30 minutter og nyte seremonien, sier hun til nettstedet.