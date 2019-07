Fra Israel via Corea

Bassisten, komponisten og bandlederen Avishai Cohen har hatt ei spesiell karriere. Nå har han vært i Sverige og laga vakker musikk.

Avishai Cohen (49) er født og delvis oppvokst på kibbutz i Israel. Derfra skulle man tro ar veien til de hippeste jazzscenene kloden rundt var relativt lang. Det var den da også, men Cohen valgte å tro på drømmen sin og tok det store spranget.

Etter å ha studert musikk hjemme i Israel blei USA det store målet. Etter å ha fortsatt studiene der, fant han raskt ut hvor tøft der var å livnære seg som musikant i New York. Det var som gatemusikant og på undergrunnen Cohen i all hovedsak tjente til livets opphold i starten. Ryktet om hans formidable talent begynte likevel å spre seg og en dag ringte telefonen. Det var Chick Corea som var i andre enden.

Det førte til at Cohen blei en del av Coreas band Origin og undergrunnen og gata i New York blei bytta ut med de største scenene verden rundt. Seinere har han også jobba med andre storheter som Bobby McFerrin, Roy Hargrove, Herbie Hancock og Kurt Rosenwinkel. I stadig større grad har han også stått på egne bein og her møter vi han med sin egen musikk og sin egen trio pluss litt svensk krydder.

Musikken kan gjerne oppleves både som romantisk og nostalgisk - titler som «Nostalgia» og «New York 90´s» forteller sitt tydelige språk om det. Låtene til Cohen er vakre og melodisk sterke og de har tydelige og ofte røtter i Mellom-Østen også; den eneste låta han ikke har skrevet er tittellåta som er en israelsk folkemelodi.

Med seg har han sin faste trio med den israelske trommeslageren Noam David og den aserbajdsjanske pianisten Elchin Shirinov - absolutt dyktige, men på ingen måte slik at de setter evige spor. Innspillinga er gjort i Göteborg i vinter og fløytisten Anders Hagberg og trombonisten Björn Samuelsson gjester på noen av spora.

Avishai Cohen er en framifrå bassist og en komponist med mye vakkert på hjertet. «Arvoles» er en fin bekreftelse på det.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.