Frank Løke debuterer som artist: - Synger om «Skal vi danse»-skandalen

- Sangen skal få alle til å smile og bygger på humor og ironi, forteller Frank Løke.

Frank Løke slipper sin aller første låt ved midnatt, natt til fredag. Tittelen på sangen er oppkalt etter Løkes alias, «ActionFrank».

Teksten i Løkes sang handler mye om «Skal vi danse»-skandalen, da Løke ble kastet ut av TV 2-programmet, etter å ha danset live foran barn og voksne, kun iført et «Borat-kostyme».

Til Nettavisen bedyrer Løke at Borat-stuntet var en nøye uttenkt plan, for å få så mye oppmerksomhet som mulig, på ham selv og hans alias «ActionFrank». Den oppmerksomheten tror den tidligere håndballspilleren vil komme han til gode når sangen publiseres.

- Borat-stuntet var en plan om å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet. Man kan si at det var «genialt» selv om vi mistet kontrollen og ble kastet ut. Teksten i sangen inneholder satire og harselering og handler om tidenes pr-stunt utført av en fryktløs mann, som gir faen og ikke eier skam, forteller Løke, da han tydelig henviser til seg selv og utkastelsen fra «Skal vi danse».

- Tar frem kostymet igjen om jeg havner øverst

Videre sier Løke at han ikke angrer på stuntet fra «Skal vi danse» og at han ville gjort det igjen. Han advarer også om at han fort kan finne på å ta på seg Borat-kostymet igjen, hvis sangen havner øverst på musikknettstedet Spotifys liste over de mest populære sangene i Norge for øyeblikket.

- Hvis jeg når topp 50 blir jeg innmari stolt, det hadde vært veldig kult. Tenk det, jeg har gått fra å være håndballspiller, til ekstremsportsutøver, for så å bli kastet ut av «Skal vi danse», og nå artist.

- Tar du frem Borat-kostymet hvis du havner på førsteplass?

- Hvis jeg går helt til topps på lista tror jeg nok den kommer frem igjen, røper Løke. Han selv mener sangen er veldig fengende, kan lyttes til på fest og skaper god stemning.

Om den norske befolkningen er enig gjenstår å se.

- Lar meg ikke diktere

Løke innrømmer at han mistet kontrollen da han gikk på scenen under «Skal vi danse» i Borat-kostymet, men at han ikke orket å tenke over alt og bare gjorde det.

- Det er så mye diskusjoner og debatter rundt det som skjedde, men jeg lar meg ikke diktere. Noen ganger treffer jeg, mens angre ganger kan jeg bomme som bare det, sier Løke.

I sangen hører man at Løke snakker med en som parodierer TV 2s programdirektør, Jarle Nakken, som forteller Løke at han er kastet ut av «Skal vi danse». Til det svarer en mørk stemme:

«Hei! Ingen hiver ut Frank Løke, Frank Løke hiver ut deg», i kjent Chuck Norris-stil.

Løke sier til Nettavisen at han starter sangen med å si at han er bedre til å synge, enn til å danse. Den tidligere håndballspilleren har laget låten i samarbeid med artisten Tyndem.

