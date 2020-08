Frank Løke tar grep for dødssyke Elisabeth - nå fosser pengene inn

Kreftsyke Elisabeth Thomassen trenger tre millioner for å ha en sjanse til å overleve kreften - hun er godt på vei takket være Frank Løke.

– Reaksjonene har jo vært akkurat som jeg hadde håpet på. Nå gjelder det bare å holde det gående. Jeg skal gjøre alt for at Elisabeth skal få leve, sier den tidligere håndballspilleren Frank Løke (40) til Nettavisen.

På få dager har kreftsyke Elisabeth Thomassen (40) fått inn 1.205.000 kroner til en alternativ kreftbehandling i utlandet gjennom et spleiselag og donasjoner på Vipps, mye takket være Løkes engasjement.

Thomassen er svært takknemlig for støtten:

– Jeg hadde aldri trodd det. Jeg hadde aldri trodd at det skulle være mulig. Tenk at det er så mye kjærlighet i dette landet, sier en overveldet Thomassen til TV 2, og fortsetter:

– Altså, for meg så er ikke dette penger. Det er livet mitt som tikker inn. Hver eneste krone går rett i håpet. Hver eneste krone føles som en ekstra dag i livet. Det gir meg muligheter jeg ellers ikke hadde hatt, sier hun.

På Instagram oppfordrer Løke følgerne sine til å donere en sum, samtidig som han pusher på andre influensere til å dele historien til Thomassen så saken når ut til nordmenn over hele landet.

– Jeg vet at man ikke kan gi penger til alle som trenger det, men hvis denne saken treffer deg, kan du alltids gi noe. Hva er 20 kroner fra eller til i det store bildet? spør han.

Så langt har Paradise Hotel-trioen Aleksander Sætersdøl, Martine Lunde og Isabel Raad har alle delt posten til Løke. Det har også Petter Northug, tidligere Farmen-vinner Tonje Frøystad Garvik, influenser Melina Johnsen og håndballprofilen Joakim Hykkerud.

Mål på tre millioner kroner

«Jeg vet at alt som skiller meg og døden er 3 millioner kroner», skriver Thomassen i beskrivelsen på spleis.no.

Hun er diagnostisert med metastatisk brystkreft, og har fått beskjed om at hun har fire til fem år igjen å leve. Derfor vil hun til USA, Tyskland eller Sveits, der de tilbyr en behandling som tidligere har kurert mennesker som er avskrevet som uhelbredelig syke.

SPLEISELAG: Thomassen har opprettet et spleiselag på spleis.no, og får også donasjoner via Vipps. I skrivende stund har hun totalt fått inn 830.000 kroner. Foto: Skjermdump fra Spleis.no

Da spleiselaget ble opprettet tok hun kontakt med Frank Løke, og sendte en video som traff ham rett i hjertet.

Se hele videoen øverst i saken.

– Hun fortalte at hun hadde fått en dødsdom, og spurte om hjelp. Kontoen var tom og hun hadde ingen annen mulighet. Jeg blir sjelden rørt, men det var tøft å se. Jeg tenkte bare at «faen, her må vi bidra», sier Løke.

Han har stor respekt for Thomassen som våget å strekke ut en hånd og be om hjelp, da han vet det ikke er lett å «tigge» om penger. Derfor gjør han det heller for henne.

– Jeg har sagt til Elisabeth at hun ikke skal trenge å mase om penger. Jeg kan mase for henne, det koster meg ingenting, sier Løke, som har videresendt Thomassens historie til flere kjente profiler i håp om at de vil hjelpe til med å nå det hårete målet på tre millioner kroner.

Etterlyser mer engasjement

Løke er stolt over hvor mye penger de har samlet inn på få dager, og er tydelig på at alle som har bidratt fortjener store mengder med skryt.

Samtidig håper han flere store aktører vil kaste seg på, og sier han blant annet savner engasjement fra idretten, som i håndball- eller fotballmiljøet.

– Jeg har ikke allverdens med følgere sammenliknet med andre på Instagram, så hvis for eksempel en sentral fotballspiller tar tak og formidler saken og får flere til å kaste seg på tror jeg vi kan nå målet.

Løke er tydelig på at han personlig ikke ønsker skryt, og understreker at dette er en fellesdugnad.

– Det er vi som gjør det, sier han.

Selv har han god tro på at de vil nå målet.

– Nå må vi bare holde koken, og få flere til å høre Elisabeths historie, fastslår Løke.

– Må starte med én

Løke forteller til Nettavisen at han har fått nesten utelukkende positive reaksjoner på engasjementet og saken, og at han bruker de mange positive meldingene som energi og motivasjon til å hjelpe Thomassen videre.

Samtidig er han klar over at enkelte tenker at det er mange andre som også trenger hjelp.

– Men vi må starte med én. Elisabeth har strukket ut en hånd, og vi må hjelpe henne. Jeg håper dette kan bidra til at flere får hjelp, også kan det forhåpentligvis bidra til endringer i Norge fremover. Det kan ikke være sånn at folk kan leve hvis de bare får den rette behandlingen et annet sted, sier han.

– Og kreften kan treffe hvem som helst. Jeg vet selv at hvis min mor eller søster satt i samme situasjon ville jeg gjort alt jeg kunne for å hjelpe dem, legger Løke til.