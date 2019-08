Fransk åpning

To av Frankrikes største jazzstjerner har satt hverandre stevne. Pianisten Jacky Terrasson og trompeteren/flygelhornisten Stéphane Belmondo har svært mye vakkert å snakke om.

Det er ikke akkurat hver dag man blir invitert med på samtaler ført av en pianist og en trompeter - og ingenting annet. Med to så langt framskredne musikanter som Jacky Terrasson (53) og Stéphane Belmondo (52) i en slags musikalsk tête-à-tête, så har det blitt varme, inderlige og høyst personlige samtaler av det.

Tysk-amerikansk-franske Terrasson kjenner vi ganske godt her hjemme. Etter at han flytta til USA og begynte å gi ut musikken sin på Blue Note, så blei han et kjent navn på verdensbasis - og det med god grunn. Terrasson er nemlig en særdeles uttrykksfull og sprudlende musikant som hører hjemme helt der oppe på tvers av en rekke sjangre, men hele tida med et klart melodisk DNA i spillet sitt.

Belmondo, som også er en meget dyktig trommeslager, er derimot et ganske så ubeskrevet blad her oppe i steinrøysa. På hjemmebane nyter han voldsom anseelse - også det fullt forståelig. På begge sine horn er han en varm og melodisk modernist av internasjonal toppklasse.

De to møtes i et repertoar med en rekke Terrasson-låter pluss standardlåter som «Lover Man», «In Your Own Sweet Way» og «You Don´t Know What Love Is». Når samtalene i tillegg blir krydra med flere kjente franske schlägere og ballet blir åpna med Charlie Hadens nydelige «First Song» og nesten avslutta med Stevie Wonders «You Are the Sunshine of My Life», så har «Mother» - navnet på ei av Terrassons låter - blitt en ekskursjon med to svært så empatiske og uttrykksfulle musikanter som egner seg ypperlig når mørke høstkvelder melder seg. Vakkert og annerledes.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.