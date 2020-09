Fred Buljo ute av «Skal vi danse»

Tolv dansekjendiser har nå blitt til ti.

Under lørdagens «Skal vi danse»-sending på TV 2 danset kjendisene til filmmusikk, men det er ikke bare lek og moro på parketten - da nok en deltaker må forlate konkurransen.

Denne uken var det Fred Buljo som fikk lavest score etter at dommerpoengene og seerstemmene ble lagt sammen, og med det må legge danseskoene på hylla.

- Jeg har det bra. Det har vært en fantastisk reise, og jeg har lært veldig mye av Lillian, sier han om dansepartneren, Lillian Aasebø, etter at resultatet er klart.

- Jeg har gjort ting med kroppen jeg ikke visste jeg kunne gjøre, fortsetter han, til latter fra publikum.

De to danset lørdag tango til «Spybreak» fra filmen «The Matrix».

Fred Buljo og Lillian Aasebø er ute av skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2 / NTB Scanpix

Tynnes ut i rekkene

Kjendisene har de siste ukene trent dag inn og dag ut for å bli danseklare, og etter at premieren var overstått for to uker siden slo alvoret inn da den første kjendisen ble stemt ut forrige uke. Da røk realityprofilen Øystein Lihaug Solberg ut.

Han har tidligere fortalt til Nettavisen at målet med «Ex on the Beach»-deltakelsen var en plass i «Skal vi danse».

Tiden på dansesenteret ble derimot kortere enn ønsket.

– Det går bra, men det er selvfølgelig kjipt å forlate alle disse fine menneskene, sa han etter at utfallet var klart.

Nå er det ti kjendiser igjen i TV 2s populære konkurranse.

Klar beskjed fra dommerne

«Skal vi danse» er nå inne i den 16. sesongen, og er etter alt å dømme fortsatt populært blant tv-seerne.

Ifølge tall fra TV 2 ble premiere-sendingen sett av 617.000 seere, en økning på 184.000 seere fra året før. Seerne lar seg engasjere uke etter uke hver høst, men det er ikke alltid det er utelukkende positive reaksjoner å hente i sosiale medier.

Etter premieren, der Birgit Skarstein endte opp på toppen av dommernes poengliste, var flere kritiske.

Les også: Dansedommerne hardt ut mot kritikerne

Blant annet hevdet flere at det er urettferdig for de andre deltakerne at en med et handicap kan konkurrere på lik linje som de uten. Kritikerne påsto at Skarstein vil vinne på sympatistemmer, noe dansedommerne slo hardt tilbake på.

– Jeg blir mektig provosert over at noen skal mene noe om min jobb som dommer, var blant det Trine Dehli Cleve sa til Nettavisen om kritikkstormen rundt poengene forrige uke.

Dehli Cleve har erfaring fra rullestoldans, og har både trent og dømt innen grenen tidligere.

Les også: Slik takler «Skal vi danse»-kjærestene sjalusien

Dansedommer Merete Lingjærde sa seg enig med kollegaen.

– Her har andre tenkt at hun skal dømmes mildere fordi hun sitter i rullestol, noe som ikke er sant, sa hun.

– Så tenker jeg at før kritikerne går bananas så må de høre våre bedømminger over tid, la Merete Lingjærde til.