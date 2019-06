Freden kan senke seg

Oslo Domkor i samarbeid med tangentmestrene Tord Gustavsen og Kåre Nordstoga - det kan vel ikke gå feil vel? Det gjorde det da heller ikke. Tvert i mot.

Jeg skal på ingen måte påberope meg noen voldsom korkunnskap. Det jeg derimot vet noe om er når mitt mottakerapparat reagerer med glede og noe som likner på høystemthet. Dette møtet hører hjemme i den kategorien.

Her har altså Oslo Domkor med sin relativt ferske dirigent Vivianne Sydnes invitert jazzpianogigant Tord Gustavsen til et møte av det sjeldne slaget og at domorganist i ultraklassen, Kåre Nordstoga, også spiller ei sentral rolle, har sjølsagt vært med å løfte denne unike konstellasjonen til noe helt eget.

Gustavsen og Nordstoga har arrangert og kommenterer musikken rundt et dusin mer eller mindre kjente - for meg i alle fall - salmer som «Overmåte fullt av nåde», «Eg veit i i Himmerik ei borg», «Velt alle dine veie» og «Den store hvite flokk».

Gustavsen kommer fra en oppvekst med nær tilknytning til kirka og salmeskatten og det høres at det faller han naturlig å gå inn i dette materialet. Det gjør han med stor respekt og med sin særegne klangtilnærming. For Nordstogas del gjelder mye av det samme og han tilfører også noe helt unikt fra orgelkrakken.

Lengsel etter trøst, fred, forsoning og himmel er nøkkelord for disse salmene. Oslo Domkors inderlige og flotte tilnærming til skatten gjør at man på ingen måte trenger å være troende for å finne fred med hjelp av denne musikken. Den står noe så voldsomt på egne bein med strålende hjelp fra Tord Gustavsen og Kåre Nordstoga.

