Fredrik Solvang er nominert til Vixen: - Har aldri betraktet meg selv som en influenser

Fredrik Solvang er for første gang nominert til Vixen Awards, men kommer ikke til å dukke opp til utdelingen.

Tidligere denne uken ble det avslørt hvilke influensere og bloggere som er blitt nominert til årets Vixen Awards - en prisutdeling som går av stabelen hvert år og som hedrer alt fra skribenter, podkastere, bloggere og youtubere.

Kort oppsummert: Alt som går under kategorien «influenser».

I år var det imidlertid ett navn som skilte seg noe mer ut enn andre.

Under kategorien «Årets sterke mening» er NRK- og Debatten-programleder Fredrik Solvang (42) nominert.

- Nei, jeg så det ikke komme. Jeg har aldri betraktet meg selv som en influenser, derfor ble jeg litt positivt overrasket, men jeg må jo si at det egentlig bare er veldig hyggelig, sier Solvang til Kampanje.

- Et paradoks

Solvang har ingenting imot å bli definert som en influenser, altså «en person som påvirker opinion, eller en som gjør sin stemme hørt».

Programlederen mener imidlertid at hvis han kvalifiseres som en «influenser», så er det ganske mange andre som gjør det også.

- På en måte er det et paradoks siden jobben innebærer å ikke ha egne meninger, men å tilrettelegge for andres meninger. Men samtidig er det ingen tvil om, og jeg velger også å tolke nominasjonen i den retningen, at jeg og redaksjonen vil noe journalistisk. Vi er sterke og tydelige på hvilken retning vi vil journalistikken skal gå og vi setter oss klare mål, sier Solvang om hvorfor han tror han er nominert til prisen.

Om Fredrik Solvang dukker opp på den røde løperen under Vixen Awards den 31. januar, gjenstår å se. Nettavisen har vært i kontakt med Solvang, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Disse er nominert til årets Vixen Awards:



Årets influencer mote

Janka Polliani

Annijor - Anniken Jørgensen

Rawdah – Rawdah Mohammed

Jenny Skavlan

Helene Ekra

Årets influencer beauty

Eveline Karlsen

Makeup by KK – Kristine Keiseraas

Karolinagriciute – Karolina Maria Griciute

Danajamakeup – Dajana Tomanovic

Tim Kristian

Årets influencer trening og helse

Pia Seeberg

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Treningsfrue - Camilla Aastorp Andersen

Hos Peder – Peder Kjøs

Camilla Lorentzen

Årets influencer livsstil

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Hanna-Martine Slåttland Baller

Komikerfrue – Marna Haugen Burøe

Saraaemiliee – Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen



Årets influencer interiør

Sonja Olsen

Svenngården – Amalie Fagerli

Villa Tromsø – Christer Lavold og Adele Tårnes

Villa Frednes – Marius Erlandsen og Mona Stenseth Erlandsen

Halvor Bakke



Årets influencer mat

Linda Stuhaug

Emilienutrition – Emilie Nereng

Fattig student – Karen Elene Thorsen

Trines matblogg – Trine Sandberg

Ida Gran Jansen



Årets influencer underholdning

Herman Flesvig

Jan Thomas og Einar blir venner - Jan Thomas og Einar Tørnquist

Agnetesh – Agnete Husebye

Else Kåss Furuseth

Victoria Skau



Årets gullpenn

Ingeborg Senneset

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Sigrid Bonde Tusvik



Årets sterke mening

Ole Wold

Kristin Gjelsvik

Adam Schjølberg

Fredrik Solvang

Jennie Sofie



Årets stjerneskudd

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Emilienutrition – Emilie Nereng

Pengesnakk – Lise Vermelid Kristoffersen

Hanne-Lenes vegetar



Årets business

Jørgine Massa Vasstrand

Synnøve og Vanessas podcast

Sophie Elise Isachsen

Camilla Pihl

Årets forbilde (Specsavers’ egen pris)

Else Kåss Furuseth

Iselin Guttormsen

Adam Schjølberg

Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen



Folkets favoritt

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Småbarnsforeldre – Nina Maaø-Ruden

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

#yummymummy – Veronica Simoné

Vegard Harm

Årets influencer

Mina Jacobsen

Emma Ellingsen

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Agnetesh – Agnete Husebye

Sophie Elise Isachsen