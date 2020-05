Fredrik Solvang slettet Instagram-innlegg om Manshaus

Debatten-programleder Fredrik Solvang slettet et innlegg han la ut på Instagram-kontoen sin om terror- og drapstiltalte Philip Manshaus etter kritikk fra følgere.

Innlegget viste et bilde av den draps- og terrortiltalte Philip Manshaus med teksten «Gay. Gay. Gay. Oh so gay».

SLETTET: Slik så innlegget ut. Foto: Skjermdump (Instagram)

Etter publiseringen var det flere av Solvangs følgere som reagerte negativt. Innlegget er nå slettet.

Manshaus kom på rettsakens første dag med flere negative karakteristikker av homofile. Solvang, som selv er homofil, sier til VG at meningen med innlegget var å kommentere på ytringene Manshaus serverte i dag:

– Som både homofil og adoptert, så klarer jeg nesten ikke å ta innover meg hvor grusom jeg synes den mannen er, sier Solvang.

Innlegget spiller på en intern sjargong blant Solvangs homofile venner, forteller NRK-profilen selv:

- Jeg tenkte nøye over hvordan jeg kunne ramme ham - hva han ville likt minst at noen sa om ham. Da er det en sjargong i mitt miljø at om man støter på veldig homofobe mennesker med fortrengte og forknytte følelser til homofili, da peker vi på ham og sier at han er en av våre, sier Solvang til Dagbladet.

Solvang slettet etter kort tid innlegget, og begrunner valget med at flere følgere ikke forsto budskapet.

Han sier til VG at han skjønner at meldingen kan ha blitt misforstått av folk som ikke vet at han selv er homofil. Han uttaler også at han la ut bildet som privatperson, og ikke som NRK-programleder:

– Kontoen er strengt tatt privat. Går du gjennom feeden, så ser du at mye av det ikke er relatert til programmet jeg lager. NRK har ingen tilgang til den. Men jeg bruker den selvfølgelig til å promotere Debatten. Så sånn sett har jeg sørget for å gjøre den til en salig blanding, sier Solvang til VG.