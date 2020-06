Frida Aasen gjør som stjernene: Her er hun modell på Facetime

Etter lang tids selvisolasjon med mat og trening poserer modellen Frida Aasen nå på Facetime.

Den siste tiden har flere profilerte supermodeller, som Bella Hadid, måtte være ekstra kreative ved å gjøre fotoseanser hjemmefra. Nå kaster også den norske Victorias Secret-modellen Frida Aasen seg på trenden og gjør som stjernene.

Selv om Aasen har bostedsadresse i New York, har hun oppholdt seg i Monaco den siste tiden, hvor også kjæresten hennes bor, ifølge et intervju med nettstedet Melk og Honning.

Gjennom karantene-tiden har Frida delt generøst av hverdagslivet sitt, som i stor grad har bestått av beundringsverdig kokkelering på kjøkkenet og heftige treningsøkter i sola.

Nå har hun likevel fått gjort det hun er aller best på, for i en nylig bildeserie hun delte på Instagram har hun endelig fått gjort en fotoseanse.

Den ble av det koronavennlige slaget, for bildene er nemlig tatt på Facetime av den norske fotografen Baard Lunde.

Etter alt å dømme har ikke koronatiden gjort at Frida har glemt gamle kunster.

Vennskapet er over

John Legend har lenge vært en nær venn av Kardashian-familien, og Kris Jenners svigersønn Kanye West. Blant annet fikk han æren av å opptre i Kanye og Kims bryllup i Italia for noen år tilbake, og Legend har også vært å se i noen av episodene av serien «Keeping up with the Kardashians».

Chrissy Teigen, Legends kone, pleier også tette bånd med den fartsfylte familien.

Nå later det likevel til at pipa har fått en annen lyd, etter lengre tids spekulasjoner om rifter i vennskapet. Ryktene oppsto blant annet i kjølvannet av at Kanye West uttalte at president Donald Trump hadde hans støtte.

Kanye West, Kim Kardashian, Beyonce, John Legend og Chrissy Teigen på Grammy-utdelingen i 2015. Nå er stemningen en annen mellom de tidligere kameratene Kanye og John. Foto: Larry Busacca/Getty Images for NARAS/AFP

Den gang sørget for et offentlig oppgjør mellom de to artistene, hvor Legend kontaktet West og antydet at det å støtte Trump ikke bare ville skade ettermælet hans, men også at det skuffet fansen hans.

West svarte ved å ta bilde av samtalen og svaret sitt og delte det med verden via sin Twitter-konto. Kanye mente nemlig at John Legend prøvde å skremme og manipulere tankene hans.

Likevel overlevde vennskapet også denne tumulten, for dager senere møtte Kanye opp på Chrissy Teigens babyshower og la ut en selfie med Legend.

I et intervju med britiske The Sunday Times kommer det nå frem at det likevel ikke er et idyllisk vennskap mellom de to artistene, men skal vi tro John Legend er det ikke politikken som ødela vennskapet deres.

– Jeg tror ikke vi er mindre venner på grunn av den Trump-greia. Jeg tenker bare vi gjør vår egen greie. Han er oppe i Wyoming. Jeg er her i L.A. Vi har begge familier som vokser og jeg har ikke lenger et formelt forretningsforhold til ham som artist, så jeg tror det bare er en del av livets naturlige sirkel, forklarer Legend oppklarende.

Han forteller også at de to ikke lenger er på samme kreative hylle.

– Vår kontakt var omtrent alltid om kreativitet og musikk. Han er også et annet sted musikalsk. Han gjør gospel. Det er det han fokuserer på akkurat nå, og designer klær, så vi er forskjellige steder, forteller Legend videre.

Viser støtte

I kjølvannet av de mange og massive protestene i forbindelse med George Floyds død i USA i forrige uke, har også en rekke kjendiser vist sin støtte i sosiale medier.

Blant dem er Kylie Jenner, som innrømmer i innlegget hun blir skremt av det hun ser pågå i landet i disse dager, og kaller rasismen for en pandemi.

Hun, som selv har armenske røtter, har datteren Stormi med den mørkhudede rapperen Travis Scott.

– I øyeblikket har vi med to grusomme pandemier å gjøre i landet vårt, og vi kan ikke lene oss tilbake og ignorere at rasisme er en av dem. Jeg frykter for min datter og jeg håper på en bedre fremtid for henne, skriver Kylie på sin Instagram ved siden av et sitat fra Martin Luther King Jr.

En annen historie som virkelig går verden rundt, og har blitt delt av en rekke kjendiser som Bella Hadid og Paris Hilton, er egentlig fra 2016.

Der får vi se den da 9-årige Zianna Oliphant komme med en rørende tale til byrådet i Charlotte.

– Jeg har kommet hit i dag for å snakke om hvordan jeg føler og jeg føler vi behandles annerledes enn andre folk. Jeg liker ikke hvordan vi blir behandlet. Bare på grunn av vår farge, det betyr ikke noe for meg, forteller Oliphant med gråten i halsen.

–Vi er mørke folk og vi skulle ikke måtte føle det slik. Vi skulle ikke måtte protestere fordi alle dere behandler oss feil, fortalte jenta.

Nå har altså den fire år gamle videoen blitt høyaktuell igjen, etter nok et eksempel på politivolden Oliphant sto opp mot.

– Hjertet mitt knuser for denne lille jenta og enhver som må føle det slik, skriver Paris Hilton.

– Denne uka har jeg ikke hatt ord. Jeg har blitt kvalm, trist og mer enn lei meg. Ingen skal føle at de er noe mindre verdt på grunn av fargen på huden deres. Dette er ikke akseptablet, nok er nok, skriver hotellarvingen.

Overrasket faren

Det å kjøpe en gave til foreldre kan være et problem, for de har alt de trenger. Så hva gjør du når faren din i tillegg er mangemilliardær? Jo, det har 7 år gamle Harper Beckham løst på en prisverdig måte.

Da datteren skulle overraske faren David Beckham med en gave, ble det av den personlige varianten.

Det viser seg nemlig at fotballspilleren David er en gigantisk fan av tv-serien Friends, og med en egen genser av Joeys sitat «How you doin'?» er det liten tvil om hvilken karakter som er favoritten.

