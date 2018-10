Friends-stjernens hysteriske svar tar Internett med storm: - Jeg sverger på at det ikke var meg

- Offiserer, jeg sverger på at det ikke var meg. Som dere kan se, jeg var i New York, skriver David Schwimmer på Twitter onsdag.

Tirsdag kveld la politiet i Blackpool ut en etterlysning på sine Facebook-sider. Etterlysningen inneholdt en video av en tyv som stjal drikkevarer fra en matbutikk. Bildene ble fanget opp på et overvåkingskamera.

«Kjenner du igjen denne mannen? Vi vil snakke med ham i forbindelse med et tyveri på en restaurant i Blackpool 20. september.»

Svaret fra publikum var et rungende «ja, vi kjenner forøvrig igjen denne mannen». Den avbildede mannen ligner nemlig veldig på David Schwimmer, skuespilleren som spilte Ross i «Friends».

La ut spøkefull video

Nå har David Schwimmer selv uttalt seg om hendelsen, på svært humoristisk vis. Han har lagt ut en nesten identisk video av Blackpool-politiets Facebook-innlegg, hvor han selv er på vei ut av en matbutikk med drikkevarer (se videoen like under). Schwimmers video-innlegg er sett av en halv million i skrivende stund, en time etter Schwimmers publisering.

- Offiserer, jeg sverger på at det ikke var meg. Som dere kan se, jeg var i New York. Til det hardtarbeidende Blackpool-politiet, lykke til med etterforskningen, skriver Friends-stjernen på Twitter.

Se videoen her:

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR — schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018

- Vi har bekreftet at David Schwimmer er i Amerika

Bildet av den etterlyste mannen i England har blitt delt i sosiale medier i rekordfart. Bildet er delt over 70.000 ganger, og kommentarfeltet er fylt med Friends-referanser - til stor glede for Friends-fans verden over.

Saken er omtalt av en rekke britiske aviser, som BBC, The Guardian og SKY News.

Se bildet av den etterlyste mannen her:

Politiet har tydeligvis humoristisk sans, og svarer som følger:

«Takk til alle for raske svar. Vi har etterforsket saken grundig og har fått bekreftet at David Schwimmer faktisk var i Amerika på denne datoen. Vi beklager at det må være slik.»

En Facebook-bruker skriver følgende i kommentarfeltet: «Dette er en tyv og det er alvorlig, men disse kommentarene er hysterisk morsomme».

Vi deler derfor noen av dem her:



«Jeg skulle lese rapporten under her, men den var på 18 sider! BAKSIDE OG FREMSIDE! Det varte så lenge at jeg sovnet!» skriver en, og henviser til den gangen Rachel skrev et brev til Ross på 18 sider - som Ross sovnet mens han leste.

«Det er IKKE så vanlig. Det SKJER IKKE med hver gutt, og det ER EN STOR GREIE!» skriver en annen, og henviser med dette til det Rachel roper etter Ross etter hun får vite at han sovnet mens han leste brevet.

«Jeg tror ikke det har vært denne fyrens «day, his week, his month or even his year», skriver en annen, og henviser til Friends-låten «I'll be there for you».

«Det er RED ROSS!» skriver en, med henvisning til Ross' taktikk når han skulle spille rugby med kjæresten Emilys kompiser.

Og helt til slutt, et til de som virkelig elsker Friends:

«Det der er ikke Ross. De er så forskjellige som kveld og...senere den kvelden,» skriver en, og henviser til Monicas kommentar om Ross og Russ.

Vet du ikke hvem Russ er? Da er du ikke innenfor kategorien «de som virkelig elsker Friends».

