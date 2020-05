Frode Thuen fikk kjeft etter sexlyst-uttalelse. Stemmer det at kvinner har lavere sexlyst enn menn?

– Forskningen er entydig, slår Frode Thuen fast, og mener det viktigste poenget hans forsvinner i debatten.

Det er ikke hver dag at sexlyst er tema i Dagsnytt 18, men torsdag 23. april var det akkurat det som skjedde:

- Psykolog Frode Thuen har provosert en god del kvinner etter han skrev at de har et mindre behov for sex enn menn, innledet programleder Espen Aas.

I mars besvarte Thuen et leserbrev i Aftenposten fra en mann som var frustrert over sexlivet med sin kjæreste. Mannen ønsket seg mer sex, men også større variasjon og rom for eksperimentering, og lurte på om kjærestens strenge oppvekst kunne være årsaken til at hun ikke hadde de samme seksuelle behovene som han.

Thuen skrev et langt svar, hvor han var inne på flere mulige årsaker: Oppvekst, seksuelle preferanser, ulike behov og ulike lyster. I tillegg gikk Thuen innpå muligheten for at kjønnsforskjeller kunne være en årsak:

«Kvinner har dessuten jevnt over mindre behov for seksuell variasjon og utforskning enn det menn har».

- Som fanden leser Bibelen

Akkurat den konklusjonen, var det flere som reagerte på.

- Det er stort sett bare kvinner som har ytret seg, men det er to typer innvendinger som går igjen: De som ikke kjenner seg igjen i uttalelsen fordi de selv har høy sexlyst og stort behov for seksuell variasjon, og de som mener det ikke handler om sexlyst, men om at kvinner ikke blir tilfredsstilt seksuelt og derfor ønsker sex sjeldnere enn mannen, sier Thuen til Nettavisen.

- Men stemmer det du skriver, at kvinner har mindre behov for seksuell variasjon og utforskning?

- Absolutt all forskning viser at det stemmer. På tvers av studier, land og kulturer, er resultatet det samme: Menn kommer ut med høyere seksuell interesse og libido enn kvinner, slår Thuen fast, og fortsetter:

- Når det er sagt så finnes det store individuelle forskjeller. Det finnes kvinner som er veldig seksuelt orienterte, og så finnes det menn som ikke er spesielt opptatt av sex.

PSYKOLOG: Frode Thuen får kritikk fra flere kvinner etter han skrev at menn har større sexlyst enn kvinner.

Thuen understreker at kjønnsforskjeller bare var én av flere mulige årsaker han listet opp i sitt svar til leseren.

- Noen leser innlegget som fanden leser Bibelen. De henger seg opp i én setning, i stedet for å se på alle elementene samlet.

Dette viser forskningen

Hvis du skal ta et skikkelig dypdykk i forskningen, må du rett og slett sette av mange måneder. Heldigvis har en psykolog ved navn Roy Baumeister allerede gjort mye av jobben.

Baumeister har gått gjennom mye av forskningen på området, og publiserte i 2001 en studie som konkluderte med følgende:

Menn tenker og fantaserer oftere enn kvinner om sex.

Menns seksuelle fantasier varierer mer enn kvinners.

Menn ønsker å ha sex oftere enn kvinner.

Menn masturberer oftere enn kvinner.

Menn var i større grad enn kvinner villige til å ofre andre ting til fordel for sex, samt at de sjeldnere sa nei til sex hvis partneren tok initiativ.

«Vi fant ingen forskning som viser det motsatte, altså en sterkere seksuell motivasjon blant kvinner. Ut fra dette konkluderer vi med at den mannlige libido er sterkere enn den kvinnelige,» skriver forskerne.

SEXLYST: Da Frode Thuen uttalte at menn har større behov for sex enn kvinner, var det flere som reagerte. Men stemmer uttalelsen?

Vi har lite forskning på nordmenns sexliv, men vi trenger ikke se lenger enn til Danmark for å finne statistikk vi etter all sannsynlighet kan sammenligne oss med.

I 2019 publiserte danskene en 700 sider lang rapport, «Sex i Danmark», hvor over 62.000 dansker hadde deltatt. Rapporten konkluderte med følgende:

56 prosent av menn sier at de oftere har lyst på sex enn partneren sin, mot 14 prosent av kvinner.

17 prosent av menn har lyst på sex flere ganger om dagen, mot 4 prosent av kvinner.

67 prosent av menn onanerer ukentlig, mot 28 prosent av kvinner.

- Menn har lyst på sex i gjennomsnitt betydelig oftere enn kvinnene har. De har i gjennomsnitt betydelig mye mer onaniaktivitet, og de ser langt mer porno, de dater sexpartnere på nett langt oftere enn kvinnene og de er langt mer utro, oppsummerte Morten Frisch, overlege ved avdeling for epidemiologisk forskning ved danske Statens Serum Insitut, overfor Nettavisen.

Thuen er ikke i tvil:

- Forskningen er entydig. Men som sagt: Det finnes store individuelle forskjeller innenfor hvert kjønn.

- Hvis vi skal snakke på generelt grunnlag, hva er den største forskjellen på menn og kvinner når det kommer til sexlyst?

- Generelt sett vil menn ha sex oftere enn kvinner. De ønsker seg også mer variasjon, både i hvor og hvordan man gjør det. Menn kan i større grad enn kvinner ha sex når som helst, de er ikke så avhengig av tid og sted. Kvinner er i større grad avhengig av forholdene ligger til rette. Altså må huset være ryddet og alt som skal gjøres, må være gjort.

Kjeder kvinner seg fortere?

Én av de som reagerte på Thuens uttalelse, var samfunnspsykolog Danel Hammer, som er administrator i kvinnegruppen Den Selskapelige.

- Uten å ta stilling til forskningen Thuen siterer, reagerer jeg på måten han bruker denne forskningen på i sin spalte, spesielt med tanke på definisjonsmakten en kjent psykolog som han har, sier Hammer til Nettavisen, og fortsetter:

- Det er jo ingen enkeltpersoner som er gjennomsnittet, statistikken består også av mennesker langt under og langt over gjennomsnittet, og ofte er forskjellene så store innad i gruppene av kjønn, at det ikke gir mening å gi råd til et konkret par basert utelukkende på kjønn.

SAMFUNNSPSYKOLOG: Danel Hammer reagerer på Frode Thuens uttalelse. Foto: Maria Gossè

Thuen sier han aldri ga råd basert utelukkende på kjønn:

- Jeg har aldri sagt at kjønnsforskjeller er den eneste forklaringen på seksuelle utfordringer i et parforhold, men at det kan spille inn. Seksualitet er et komplisert tema, det er dynamisk og vil endre seg over tid.

Hammer mener, i motsetning til Thuen, at forskningen ikke er entydig.

- Vi vet for eksempel at kvinner, rent statistisk, mister mye av interessen for sex i langvarige forhold. Samtidig vet vi også at kvinners sexlyst ofte får en ny vår når de har kommet ut av et langt forhold, sier Hammer, og fortsetter:

- Det er nærliggende å tenke seg at kvinner rett og slett kjeder seg fortere enn menn i et forhold, at hun har behov for variasjon, kanskje til og med i større grad enn menn, og at sexlysten våkner til live igjen når hun får muligheten til variasjon i partnere.

Fakta Har kvinner høyere sexlyst enn menn? Vi har spurt fire sexologer. ↓ Thomas Winther (sexolog og familieterapeut): - Ja, menn har generelt sett høyere testosteron-nivå, og derfor høyere libido. Når vi snakker med par med lystproblematikk, er det som regel hun som har mindre lyst på sex enn ham. - Når det er sagt er det like store forskjeller innad i hvert kjønn, som mellom mann og kvinne. Det finnes kvinner som har mer lyst på sex enn kjæresten sin, og menn som rett og slett ikke synes sex er så viktig. Andreas Håheim (sexologisk rådgiver): - Min erfaring som sexolog, er at vi ikke kan slå fast noe som helst. For meg har dette med sexlyst blitt en ikke-kjønnsgreie, fordi jeg opplever at lysten er betinget av relasjonen - ikke kjønn. - I tillegg må vi huske at kvinnen, historisk sett, ikke skulle ha en seksualitet. Vi kom langt inn i 1800-tallet før vi aksepterte at hun i det hele tatt hadde sexlyst, mens det alltid har vært opplagt at menn skal ha lyst. Så spørsmålet blir derfor: Hvor mye av forklaringen bak statistikken handler om biologi og hvor mye handler om historie? Trude Slettvoll Lien (spesialist i sexologisk rådgiving): - Generelt sett er kvinner og menn litt forskjellig skrudd sammen, menn har blant annet et naturlig høyere testosteronnivå som gir en større sexdrive. - Det betyr ikke at kvinner ikke kan ha høy sexlyst eller at menn alltid er kåte. Det er mange faktorer som spiller inn på selve lysten, ikke bare kjønn. Både tilfredshet med egen seksualitet, relasjoner, fysisk og psykisk helse vil kunne ha en innvirkning. Det vil alltid være individuelle forskjeller, uavhengig av kjønn. Esben Esther (lege og spesialist i klinisk sexologi): - Generelt sett så er det Thuen sier helt riktig: Statistisk sett har menn høyere sexlyst enn kvinner. Hoveddriveren bak sexlyst er testosteron, og det har menn ti ganger så mye av som kvinner. - Samtidig kan kvinner ha mye større glede av seksualiteten sin, og når man får et par inn på kontoret sitt med lystproblematikk, kan man aldri være helt sikker på hvem som bærer problemet.

Lesbiske kvinner har oftere sex

En dansk studie fra 2017 bekrefter at kvinner i lange parforhold mister sexlysten. Den magiske grensen ser ut til å gå ved syv år - etter det har kvinnen fem ganger så høy risiko for å få lav sexlyst som kvinner som er i parforhold i mindre enn to år.

Kan det tenkes at det er som Hammer foreslår; at kvinner kjeder seg fortere enn menn og derfor mister lysten? Eller handler det om at mange kvinner opplever sexlivet som lite tilfredsstillende?

Vi vet jo også at kvinner rapporterer om lavere orgasmefrekvens enn menn i langvarige parforhold. I 2019 kartla svenskene sexlivet sitt i en stor rapport, og konkluderte med følgende:

Lesbiske kvinner er mest fornøyd med sexlivet sitt av absolutt alle.

De problemene man ofte omtaler i heterofile forhold, altså at kvinnen mangler sexlyst og at sexfrekvensen går ned, ser altså ikke ut til å være gjeldende så lenge kvinnen deler seng med en annen kvinne.

Lesbiske kvinner har nemlig oftere sex og har lettere for å få orgasme enn både hetero- og biseksuelle kvinner.

Les også Stor rapport viser at lesbiske kvinner er mest fornøyd med sexlivet - sexologene forklarer hvorfor

Hammer reagerer derfor på at Thuen i sitt innlegg referer til forskning som viser at 4 av 10 kvinner ikke får orgasme under samleie.

- Sannheten er at 1 av 4 heterofile kvinner ikke ofte får orgasme ved samleie. Forskningen sier ingenting om hvor ofte disse kvinnene får orgasme på egenhånd. Vi vet at kvinner i lesbiske forhold får orgasme ved samleie i tide og utide, og det er ingen fysiologiske forskjeller mellom heterofile og homofile kvinner, sier Hammer, og fortsetter:

- Derfor er det langt mer sannsynlig at 1 av 4 heterofile kvinner må velge mellom dårlig sex og ingen sex, enn at de ikke hadde hatt lyst på god sex dersom det var tilgjengelig for dem.

- Underkommunisert

Thuen tror det finnes flere grunner til at lesbiske er mer fornøyd med sexlivet sitt enn heterofile kvinner.

- Først og fremst så tror jeg det handler om at lesbiske har bedre forståelse for hverandres seksualitet enn det mange hetorofile par har.

Kanskje er det akkurat her nøkkelen til et tilfredsstillende sexliv ligger; i forståelsen av hverandres seksualitet?

For selv om det helt klart finnes løsninger for par som sliter med lystproblematikk, så er det vanskelig å se for seg at «det bare vil jevne seg ut etter hvert», slik mange håper.

Thuen anbefaler par å snakke om seksualitet og seksuelle behov tidlig i forholdet, litt på samme måte som man snakker om interesser, hvor man vil bo og hvorvidt man vil ha barn.

- Sexlyst er en relativt stabil egenskap. Velger du en partner som har mye høyere sexlyst enn du har, er dere dømt til å ha seksuelle utfordringer gjennom hele parforholdet.

I debatten rundt sexlyst, opplever Thuen at akkurat dette poenget forsvinner:

- Vi må anerkjenne at mange seksuelle problem handler om at man har ulike seksuelle behov og lyster i utgangspunktet. Det er underkommunisert. Hovedforklaringen bak slike problem, er ofte at man har ulike behov.

En ond sirkel

Ifølge psykolog John Gottman, som har forsket på kjærlighet og samliv i over 40 år, så klager menn og kvinner på ulike ting i et parforhold.

Kvinner klager mest over at «han stiller aldri opp for meg» eller at det ikke er nok nærhet og kontakt. De føler seg ofte alene i forholdet, og er usikre på om kjæresten er der for dem når de trenger ham. Menn, derimot, klager mest over at det «er for mye krangel, og for lite sex».

I tillegg vet vi at menn og kvinner har ulike tenningsmønster. Mens han, på grunn av høye testostoron-nivå har en mer umiddelbar tenning, gjerne utløst av noe han ser eller tenker på, trenger hun gjerne en viss stemning, hvor hun føler seg sett og ivaretatt, for å bli tent.

Gottman oppfordrer derfor menn til å «fininstille seg» på kjæresten sin:

Vis oppmerksomhet. Snu deg mot henne fysisk. Lytt. Vis forståelse - uten å gå i forsvar. Vis empati.

«Når hun føler seg trygg, har du det som plommen i egget. Det er et bra liv. Sexen er bra. Forholdet ditt er fylt av lek, glede og munterhet,» lover Gottman.

- Gottmans forskning viser at menn ikke alltid er tilstede eller oppmerksomme på kvinnens behov. Hvis han ikke er emosjonelt til stede, får hun heller ikke lyst på sex, sier Thuen, og avslutter:

- Alt handler om god interaksjon og godt samspill i parforholdet. Har man det bra sammen, er det lettere å finne et seksuelt samspill som fungerer godt.