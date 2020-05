Frykter spredning av «Asian giant hornet»: – Som å få glovarme tegnestifter kjørt inn i kroppen

Amerikanerne skjelver etter verdens største stikkveps er observert i Amerika. Kan den komme til Norge? Eksperter her til lands er mer bekymret for en annen vepseart.

«Mordervepsen» er funnet i USA» skriver New York Times - og plutselig har amerikanerne noe annet enn Covid-19-spredningen å bekymre seg over.

Skulle den såkalte «Asian giant hornet», på norsk kjent som japansk kjempeveps, spre seg til USA på permanent basis – og deretter Europa – er det nemlig all grunn til å bekymre seg.

Det er imidlertid ikke vi mennesker som bør skjelve mest i første omgang, men biene.

Japansk kjempeveps, på latinsk «vespa mandarinia», kan utrydde en bikube på få timer. Dronningene kan bli over fem centimeter lange, og går brutalt til verks. De halshugger biene og flyr deretter hjemover med likene slik at deres barn skal få noe godt til middag.

De kan også ta knekken på langt større bytter ved å stikke dem og sprøyte inn gift.

Ifølge New York Times, tar «mordervepsen» livet av rundt 50 mennesker i året i Japan.

JAPANSK KJEMPEVEPS (Vespa mandarinia) er en asiatisk art – den største av alle – i familien stikkeveps. Den tilhører samme slekt som vår norske geithams, og kan bli diger. Arbeiderne blir 2,4 - 4,5 cm lange, mens dronningene blir opptil 5,5 cm.

På tempen av 2019 ble den observert i USA for aller første gang, nordvest i Washington. I tillegg ble den funnet i Canada, i provinsen Britisk Colombia.

Den japanske kjempevepsen jakter i utgangspunktet ikke på mennesker, men stikker hvis den føler seg truet. Birøkter Conrad Bérubé, som bor på Vancouver Island i Canada, fikk et smertefullt møte med vepsen da han skulle undersøke dem.

Syv ganger ble han stukket, og blodet rant. Slik beskriver Bérubé opplevelsen:

- Det var som å få glovarme tegnestifter kjørt inn i kroppen.

Kommer den til Norge?

Med andre ord: «Asian giant hornet» høres på ingen måte ut som en type vi ønsker å skal etablere seg i Norge.

Heldigvis har insektekspert Frode Ødegaard beroligende nyheter å komme med:

– Asian giant hornet er en tropisk art, så den vil ikke overleve hos oss. Den finnes bare i Asia.

– Men nå er den jo observert i USA og Canada?

– Ja, men jeg tviler på at den vil etablere seg der på grunn av klima. Det er altså veldig usannsynlig at den vil komme til Norge, men vi kan ikke utelukke at enkeltindivider kan komme hit som blindpassasjerer med varetransport, men de vil ikke kunne etablere seg, sier Ødegaard.

Ødegaard, som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, understreker at vepsen uansett er en trussel mot bikubene i første omgang, da den ikke er ute etter mennesker.

– Men den ser jo fryktinngytende ut, med stort hode og nesten 8 centimeter i vingespenn, sier Ødegaard, og føyer til:

– På grunn av størrelsen kan den sprøyte inn mye mer gift enn vanlig stikkeveps, så den kan jo være farlig for mennesker også, spesielt allergikere. Men det er først og fremst bikubene man bekymrer seg for.

SENIORFORSKER: Frode Ødegaard. Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Det er en skumlere sak for oss

Insektekspertene i Norge mister altså ingen nattesøvn over monstervepsens midlertidige USA-opphold.

Det de imidlertid bekymrer seg mer for, er den mulige spredningen av «Giant Hornet», på latinsk «Vespa Velutina», som vi kan se på som lillebroren til den japanske kjempevepsen.

Den har nemlig etablert seg i Frankrike, og er også observert flere ganger i England.

– Det er en skumlere sak for oss fordi man frykter at den kan spre seg nordover på grunn av klimaendringene. Så den er verdt å forholde seg til, sier Ødegaard.

VESPA VELUTINA: Insektekspertene er mer bekymret for denne karen, Vespa Velutina, som allerede har etablert seg i Europa. Foto: Pexels

På norsk kaller vi denne for asiatisk geithams, og den må ikke forveksles med europeisk geithams, som vi har mange av i Norge.

Asiatisk geithams er stor og kraftig, og litt mindre enn den geithamsen vi allerede har i Norge. Dronningene blir opptil 30 millimeter, mens arbeiderne blir opptil 24 millimeter.

Men selv om de ikke når opp til sin asiatiske storebror i størrelse, er vi ikke interessert i å invitere denne arten inn i landet heller. Birøkterne frykter for honningbiene sine hvis denne arten greier å etablere seg i Norge.

– Den gjør store innhogg i bikuber og kan derfor gjøre stor skade, sier Ødegaard, og legger til:

– Hvis den greier å etablere seg godt i Mellom-Europe er det sannsynlig at den også vil spre seg nordover.

Geithamsen fortsetter å spre seg

Enn så lenge er det imidlertid bare geithamsen, på latinsk «Vespa crabro», som har meldt varig flytting til Norge.

– Det mest interessante med geithamsen er jo at den var borte i 100 år - men så kom den tilbake. Mest sannsynlig på grunn av klimaendringene, sier Ødegaard.

Geithamsen hadde nemlig ikke blitt observert i Norge siden i 1911, men i 2007 gjorde den sitt comeback. Den gikk da fra å være oppført som regionalt utdødd til å dukke opp i Østfold, Akershus og Hedmark - og den sprer seg stadig til nye områder.

– De siste ti årene har den bare blitt mer og mer vanlig, og jeg har allerede fått inn rapporter om at den er observert i år.

KJEMPE: Vepsen til venstre er en geithams. Som bildet viser er den mye større enn en vanlig veps, som står til høyre. Foto: Kai Lier

Geithamsen er relativt mye større enn vanlig stikkveps, og går derfor under navnet «monsterveps» i Norge. Dronningene kan bli nesten tre centimeter, og har et rødbrunt felt over hode og bryst.

Blir du stukket, gjør det nok vondere enn et vanlig vepsestikk fordi den sprøyter inn mer gift. Men skulle du observere en geithams ute i naturen, så trenger du egentlig bare å følge ett råd: La den være i fred.

– Det er en fredelig sak så lenge du ikke forstyrrer den, avslutter Ødegaard.