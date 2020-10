Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: - De skapte en vridd forestilling av meg

Førstekjempevalget til Inger Cecilie Grønnerød endte i full splid inne på «Farmen»-gården.

Som storbonde denne uken er det Inger Cecilie Grønnerød (47) som skal ta det velkjente førstekjempevalget inne på «Farmen».

Etter noen intense timer og stopp i produksjonen på grunn av grove brudd på regler, var det stor spenning knyttet rundt valget til Grønnerød under onsdagens episode.

Som førstekjempe står man i fare for å ryke ut av TV-konseptet da man automatisk havner i en tvekamp i slutten av uken. Da valget landet på Wiktoria Rønning (22), var helvete løs inne på gården.

Brøt løftet

Rønning og flere av de andre deltakerne kjøpte nemlig ikke forklaringen om hvorfor Grønnerød valgte Rønning, og hevdet hun var uærlig i begrunnelsen.

- Det var veldig mange grunner til hvorfor jeg ble så sint, sier Rønning til Nettavisen og fortsetter:

SINT: Wiktoria Rønning hisset seg opp etter at hun ble valgt som førstekjempe av storbonde Inger Cecilie Grønnerød.

- Jeg visste at Inger Cecilie hadde lovet Lene (som røk ut av «Farmen» forrige uke) at hun skulle velge Karianne Vilde som førstekjempe. I tillegg visste jeg at hun ville ha en jentekamp, så jeg fikk litt sjokk over at hun gikk helt vekk fra det og endte på meg, fortsetter hun.

I episoden forklarer Grønnerød at Rønning ble førstekjempe fordi hun baserte valget sitt på at hun ønsket seg en jentekamp, samt at hun ønsket at de som stod skyldige for regelbruddene skulle få konsekvenser.

Dermed stod hun igjen med Rønning og Tove Moss Lohne, som var de eneste jentene inne på gården som hadde trosset korona-restriksjonene. I og med at Lohne var en av Grønnerøds nærmeste der inne, landet dermed valget på Rønning.

STORBONDE: Inger Cecilie Grønnerød forsøkte å forklare valget om førstekjempe til ingen nytte. Flere trodde at hun var uærlig.

- Tok et møte med produksjonen

Rønning synes derimot at begrunnelsen og valget var feigt. Ifølge henne hadde nemlig deltakerne hatt en samtale med produksjonen bak kamera om at deltakerne skulle legge alt som hadde skjedd av regelbrudd bak seg.

- Produksjonen sa at det som hadde skjedd ikke skulle ha noe med en tvekamp å gjøre, og at man skulle ta et valg basert på spillet. Som Kjetil sa i episoden: «Vi hadde akkurat blitt enige om at vi skulle legge dette bak oss», sier Rønning til Nettavisen.

Ble påvirket

Kjetil Kirk (27) hevder at Grønnerød også bak kamera skal ha sagt at hun ble påvirket av produksjonen før valget. Til Nettavisen forteller Kirk at Grønnerød angivelig skal ha sagt at hun fikk beskjed om å velge en av de skyldige i regelbruddene.

- Hun sa til oss at hun ble presset av produksjonen til å ta et valg basert på det som hadde skjedd. I ettertid tror jeg det heller handlet om at hun så på Wiktoria som en stor konkurrent, og at hun gjemte seg bak produksjonen, sier Kirk.

Grønnerød hevder imidlertid at dette ikke stemmer.

- Lå i lufta

Ifølge Grønnerød har hun aldri hevdet at produksjonen presset henne til å velge en av deltakerne som hadde brutt reglene. Hun mener det heller lå i lufta.

- Jeg hadde andre planer enn å velge Wiktoria, men det lå en slags forventning i lufta om at jeg ikke kunne velge fritt. Det var ingen ordre fra produksjonen, men jeg følte det lå litt i kortene at det var en av de skyldige som skulle bli valgt, forklarer Grønnerød til Nettavisen og fortsetter:

- Og jeg ville ha en jentekamp, og da stod det mellom Tove og Wiktoria fordi det var de som hadde brutt reglene. Tove var min nærmeste der inne, så det ble det naturlig å velge Wiktoria. Hvis hun ikke kjøper den forklaringen, så er ikke det noe jeg kan gjøre med.

- Helt feil forestilling av meg

Inger Cecilie Grønnerød synes imidlertid at det var mest rettferdig at de fire som ikke hadde vært med på å bryte reglene skulle få slippe å bli valgt til førstekjempe.

- Vi fire som ikke var med på det var på «Farmen» for å drive gård i 1920, ikke for å være med på «Farmendise», sier hun og sammenlikner programmet med «Paradise Hotel».

- Jeg skjønner ikke hvorfor man er med på «Farmen» hvis man etter en uke føler på et behov for å reise ut å feste, sier hun til Nettavisen.

Ifølge Grønnerød gikk også lovbruddene mye utover spillet for hennes del.

- Jeg hadde en strategi om å ikke fortelle at jeg egentlig er en bonde, slik at de andre ikke skulle oppfatte meg som en trussel. Men da de andre snek seg vekk fra gården og fikk låne telefoner Googlet de seg frem til hvem jeg egentlig var, hevder Grønnerød.

- Da mistet jeg min hemmelighet, og det ble skapt en vridd forestilling om meg. Historiene begynte å vandre og det ødela masse for spillet for min del. De trodde på et tidspunkt at jeg løy om flere ting. Blant annet at jeg var moren til Wiktoria og at jeg var journalist. Jeg fikk mye ufortjent tyn, legger hun til.

De andre deltakerne hevder imidlertid at det aldri ble Googlet noe om noen inne på gården.

- Jeg vet at det gikk rykter om at vi Googlet de andre deltakerne. Men det gjorde vi ikke. Inger Cecilie ble gjennomskuet ganske tidlig, men det var fordi hun var flink til å ri og kunne mye om dyr, sier deltaker Nils Kvalvik.