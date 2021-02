Full krangel i Dagsnytt 18 mellom Dagbladet-anmelder og journalist: - Du gir faen

Det gikk en kule varmt i debattprogrammet.

Andreas «TIX» Haukeland (27) vant den norske MGP-finalen lørdag kveld, men har siden januar stått i en liten storm etter diverse anmeldelser av låta «Ut av Mørket». Én som virkelig gikk knallhardt ut var Dagbladet-anmelder Anders Grønneberg. I midten av januar kom han blant annet med følgende slakt av artisten:

«Tix er direktekvalifisert, men han skulle aldri vært der med en så hjelpeløs låt. Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen.»

Han ga også bidraget terningkast én. I selve finalen kom også TIX med et lite stikk til anmelderen ved å bruke et kjede av en terning med tallet 1. Nå i etterkant av 27-åringens seier har imidlertid Grønneberg ikke endret mening.

- At én millioner fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra. Jeg står for mine meninger, men ønsker Tix lykke til, sa Grønneberg til TV 2.

Fikk gjennomgå

I mandagens sending av Dagsnytt 18 var Grønneberg invitert til å diskutere slakten av TIX, sammen med frilansjournalist Lasse Olsrud Evensen. Sistnevnte gikk rett i strupen på Grønneberg, noe han allerede hadde gjort tidligere på dagen i en kommentar hos Medier24.

- I utgangspunktet skriver han, for å si det litt kort, at det er søppel og at det er dritt, og han bruker karakteristikker om TIX som jeg syns ikke en journalist skal gjøre, sa Evensen innledningsvis.

- Det handler om å presentere ting på en ordentlig og faglig måte. Det er helt i orden med ordspill, men når ordspillet går over til å bli ondskapsfullt, har jeg problemer med det, la han til.

Grønneberg forsvarte seg med å hevde at TIX kan takke seg selv.

- Når man snakker om karakterdrap, så har jo TIX gjennom sin karriere stort sett klart dette selv uten hjelp fra andre. Han har jo hatt tekster som er så grove at selv jeg blir rødmende, sa Dagbladet-anmelderen.

- Jeg skrev en helt ryddig anmeldelse. Jeg synes det er en dårlig låt, la han til.

Kranglet over «dritt»-uttalelse

Det som imidlertid fikk begge to til å heve stemmen ekstra, var Grønnebergs uttalelse «At én millioner fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra.».

- Hvis du er så vettskremt og feig og ikke tåler det, sa en noe opprørt Grønneberg, til han ble avbrutt av Evensen.

- Hvis du leser kommentarene er det over 1000 mennesker som angriper deg og språket ditt. For å si det på godt norsk, programleder, du gir faen, kontret Evensen med.

Grønneberg var uenig i akkurat det, men fortalte også at han ikke angret på det han hadde skrevet.

Psykisk helse

I kommentaren til Evensen hevder frilansjournalisten at Grønneberg også rakner ned på unge menneskers psykiske helse

Han skriver blant annet følgende i kommentaren som er publisert i Medier24:

«Makan til sludder. Det er formuleringer som dreper. Det er ordene som skaper uhygge. Det er ord som skaper ondskap. Artister er mennesker. De har følelser, De gråter - og skal se barn, foreldre og venner i øynene.»

Og han tillegger:

«Det mest simple er når Grønneberg angriper at Tix gir psykisk helse et ansikt, gir folk et håp og setter ord på ensomheten. Det angrepet er fa... meg simpelt.»

- Jeg blir trukket inn i en debatt jeg aldri har deltatt i. Jeg har aldri noe sted trukket inn TIX' mentale helse for å si det sånn, svarte Dagbladet-anmelderen i Dagsnytt 18.

