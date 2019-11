Full pott for forlovede «Skal vi danse»-Jørgen

Først forlovet han seg, deretter fikk han og Jørgine «Funkygine» Vasstrand full pott av «Skal vi danse»-dommerne.

Livet smiler for «Skal vi danse»-proffdanseren Jørgen Nilsen om dagen. Fredag kom nyheten om at han og Helene Olafsen har forlovet seg, lørdag fikk han og kjendispartneren Jørgine Vasstrand 10 + 10 + 10 + 10 av dommerne etter sin første dans i kveldens «Skal vi danse».

Han og treningsbloggeren Jørgine Massa Vasstrand danset wienervals til «Dangerous Woman» av Ariana Grande, og høstet mye skryt for hvor godt de taklet den vanskelige selskapsdansen:

- Skikkelig showstopper

- Wienervals er jo på en måte vanskelig å gjøre veldig sånn showete, for det er jo på en måte egentlig bare å danse i ring. [...] Dette var en skikkelig showstopper, dette her koste jeg meg med! Det var veldig fint danset og et ordentlig godt nummer, slo dommer Tore Petterson fast.

Resten av dommerpanelet var enig, og endte opp med å gi duoen full pott:

- Fantastisk, deilig wienervals med masse substans! Jeg synes du får til de der kontinuerlige bevegelsene og rotasjonene som får deg rundt. Og du fyker over gulvet, og du fyker over gulvet, og jeg synes du fører armene med deg, skrøt dommer Merete Lingjærde av Jørgine.

Jørgen fikk spesielt mye skryt for sitt løft, men pekte smilende på sin dansepartner i stedet for å ta æren selv.

Hvem som ryker ut av «Skal vi danse» denne lørdagen, blir avgjort i 21.40-tiden.

TV 2 i svart

I kveldens program er det fire par som kjemper om en plass i neste ukes semifinale i «Skal vi danse», men alt var ikke som det skulle da programmet skulle starte.

Mange seere opplevde svarte skjermer da programmet skulle begynne i 19.30-tiden lørdag kveld. Alle TV 2s lineære TV-kanaler var nede på grunn av en nettverksfeil.

– Det varte i fire minutter. Nå er systemene oppe igjen og skal være stabilisert, sier pressetalsmann Jan-Petter Dahl i TV 2 til NTB klokka 19.45.

Han forsikrer om at TV-kanalen har alle tilgjengelige mannskaper på saken for å finne ut av feilen.

– Det ligger i nettverkene våre. Det er det eneste jeg vet, sier Dahl.