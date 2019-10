Full pott til Aleksander og Viktor i «Skal vi danse»

Victor Sotberg og Aleksander Hetland stikker, med sine dansepartnere, begge av med hele 40 poeng fra dommerne i kveldens «Skal vi danse».

Kveldens tema er eventyr, Disney og fantasy, og det er en kveld med både mimring, humor og høye poengsummer.

Aleksander Hetland og dansepartner Nadya Khamitskaya får dommerne til å juble med sin Paso Doble, og danseparet får hele 40 poeng - 10 fra alle dommerne.

- Helt sinnssykt. Tusen, tusen takk, sier Aleksander, og må tørke en tåre etter å ha fått dommerpoengene.

- Hadde jeg hatt en hatt så skulle jeg tatt den av meg, sier dommer Trine Dehli Cleve, som også roser Nadya for korregrafien, etter dansen.

- Hvordan du gikk over gulvet, hvordan du brukte føttene, du hadde hoftene frem, var sterk i posisjonene. Det var rett og slett dritbra.

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya Katrine Moholt Anders Hoff får full pott etter sin paso doble. Foto: TV 2 / NTB Scanpix

Merete Lingjærde måtte gi den tidligere svømmeren en klem etter dansen til «Dance of the Sugar Plum Fairy» fra «Nøtteknekkeren».

- Nøtteknekkerprinsen har vært min helt og fy søren, du lever opp til det bilde, sier hun.

- Lekende lett

Like etterpå lar dommerpanelet seg imponere igjen, og kveldens andre par får full pott fra dommerne. Victor Sotberg og Rikke Lund danser quickstep til «I Just Can't Wait To Be King» fra «Løvenes Konge», og dommerne lar seg begeistre.

- Det er så gøy, for forrige uke fikk du kritikk for å ikke ha helt tatt til deg bena, og da er det så gøy å se at det har du tatt til deg, sier Trine Dehli Cleve.

- Jeg er så glad når dere hører på meg.

- Det så ikke bare lett ut, det så lekende lett ut. Herregud for et fotarbeid, sier Egor Filipenko.

Hele 40 poeng ble delt ut nok en gang.

- Jeg har det så sykt bra, jeg blir så glad, utbryter en lykkelig Viktor etter å ha fått poengene.

Også Victor Sotberg og Rikke Lund danset seg til fire tiere fra dommerpanelet. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

Tilbake på parketten

Santino Mirenna fikk skulderen ut av ledd under direktesendingen for to uker siden. Siden den gang har han vært med på treningene, men Emilie har hatt Ivo Havranek som dansepartner.

Siden har han kontinuerlig sjekket skulderen, og hatt et håp om at han kunne danse igjen.

I kveldens sending fikk vi se at Santino igjen var tilbake på parketten, sammen med Emilie og Ivo, dog i en mye mer begrenset rolle under deres Alice in Wonderland-inspirerte tango.

- Det var ikke hundre prosent, men det var deilig å være tilbake, sier Santino.

Etter to dansere med full pott fra dommerne klarer også Emilie, Santino og Ivo å danse seg til en høy sum, og stikker av med hele 39 poeng.

I forrige uke var det Jan Tore Kjær som måtte forlate konkurransen. Kjær har tidligere vært åpen om at han i stor grad deltok for å få en livsstilsendring, noe han også fikk allerede før dansetreningen, men var lei seg da han røk etter det han selv mente var hans beste dans.

De føyer seg i rekken av tidligere utstemte deltakere, nemlig Adrian Sellevoll, Bahareh Letnes og Per Sandberg.

Dette danset parene

Emilie og Ivo/Santino danset tango til «What You're Waiting For» av Gwen Stefani, inspirert av «Alice i Eventyrland».

Jørgine og Jørgen har gang på gang imponert dommerne, denne gang med en samba til «How Far I'll Go» av Alessia Cara fra filmen «Vaiana».

Victor og Rikke danset quickstep til «I Just Can't Wait To Be King» fra «Løvenes Konge».

Sandra og Bjørn danset slowfox til verdenshiten «Let It Go» fra filmen «Frost».

Trine og Glenn Jørgen danset quickstep til «A Spoonful of Sugar» fra «Mary Poppins».

Aleksander og Nadya danset paso doble til «Dance of the Sugar Plum Fairy» fra «Nøtteknekkeren» av Tsjajkovskij.

Isabel og Benjamin danset slowfox til «A Whole New World» fra Aladdin.

Christian og Marianne danset en heftig paso doble til «Dovregubbens hall» (E.Grieg)/«Run Boy Run» (Woodkid) - inspirert av Askeladden.