Full sexkrangel i «Ex on the Beach»: - Han tenkte kun på å tilfredsstille seg selv

Siv Meyer blir forbanna på Ulrik midt under sexakten.

Turtelduene Siv Meyer (21) og Ulrik Giske (27) møter stadig på utfordringer når det kommer til de intime stundene inne på villaen i «Ex on the Beach».

Til tross for utallige forsøk, er det alltid noe som har hindret duoen fra å ha en fullverdig sexøkt. Enten at Meyer har ment at Giske har vært «for rett på sak», eller så har Giske mistet lysten fordi han mener at «hun snakker for mye».

I dagens episode får Meyer og Giske tildelt suiten, og får endelig sjansen til å lykkes. Men heller ikke denne gangen kommer de ordentlig i mål. Meyer mener nemlig at Giske ikke gjør som hun nødvendigvis ønsker, og det hele ender i en noe litt klønete sexhandling.

- Jeg forsøkte å fortelle han gjentatte ganger hvordan jeg egentlig ville ha det, men han hørte ikke etter. Det hele endte med at han bare runket seg selv, forsøkte å komme i øyet mitt, for så si at «han var ferdig», forteller Meyer til Nettavisen.

- Første og siste gang

Ifølge Meyer var dette siste gang de forsøkte å ha sex sammen.

- Jeg ble skikkelig skuffa. Han tenkte kun på å tilfredsstille seg selv. Det var første og siste gang vi hadde sex, forteller Meyer.

- Sex skal være bra for begge partner. Han er nok litt mer vant til å styre showet helt selv, legger hun til.

Meyer valgte å dele opplevelse med resten av gruppen inne på villaen, som tilsynelatende var svært oppgitt over at duoen enda en gang ikke klarte å fullføre akten.

- De var vel lei av det alltid skulle være noe som skjedde med meg og Ulrik, så de ble veldig nysgjerrige, ler Meyer.

- Direkte utennende

Ifølge Giske ble det et stort forventningspress fra gruppen da han og Meyer fikk suiten for seg selv. At situasjonen endte som den ble, er ifølge ham Meyer sin feil.

- Det endte jo ikke så bra. For meg er kommandering direkte utennende, og når man prøver å ha sex mens Siv ligger å kommanderer og kommenterer ble hele settingen komisk. Da klarte jeg ikke fokusere på sexen rett og slett, ler Giske.

Grunnen til at ble egoistisk handlet imidlertid om at hele settingen ble feil.

- Slik settingen ble, der den seksuelle kjemien til meg og Siv kræsjet, ble det naturlig at jeg ble litt egoistisk. Men vi ler av det i dag, fortsetter han til Nettavisen.