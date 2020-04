Full sexsplid inne på «Ex on the Beach»-villaen: - Du er det ekleste menneske jeg har møtt

Det ble drama i villaen da eks-forloveden til Ariel Søyland sjekket inn.

Som tittelen i realityprogrammet «Ex on the Beach» tilsier, går konseptet ut på at deltakerne av programmet kan risikere å møte på en gammel flamme eller eks-kjæreste i løpet av innspillingens løp.

Det har flere av deltakerne allerede opplevd å gjøre, men de andre har vært veldig spente på hvilken eks som kom til å dukke opp.

Da Nettavisen snakket med Ariel Søyland (27) i Brasil, bare noen dager før innspillingen av «Ex on the Beach» var i gang, kunne hun fortelle at hun egentlig regnet med at Daniel Louis (27) var den av hennes ekser som kunne finne på å dukke opp på den velkjente stranda.

De to har nemlig vært forlovet to ganger tidligere, før det ble offisielt slutt for noen år siden. Søyland skulle vise seg å ha helt rett, men da Daniel Louis dukket opp på den velkjente stranda for den tredje sesongen av «Ex on the Beach» hadde Søyland allerede blitt sendt hjem av den mye omtalte «iPaden».

...men så sjekker Søyland inn igjen.

... og helvete bryter løs

Denne uka kommer Søyland tilbake til villaen til flere enn bare de tidligere deltakernes store overraskelse.

Både Daniel Louis og Søyland kan nesten ikke tro sine egne øyne der de plutselig står ansikt til ansikt, isolert inne på en villa.

Da Nettavisen intervjuet Søyland i Brasil før innspillingen kunne hun fortelle at hun ikke visste hvordan det kom til å gå hvis nettopp Daniel Louis var en av eksene som skulle sjekke inn.

Men bare noen timer etter at Daniel Louis sjekket inn, ble det drama inne på villaen.

- Ekleste menneske jeg har møtt

Etter kort tid finner Daniel Louis tonen med Melina Johnsen (23), som han blant annet ender til sengs med. Dette fikk store konsekvenser dagen etter og frokosten blir alt annet enn hyggelig.

Men det er imidlertid ikke Ariel Søyland som setter sinnet i kok rundt frokostbordet. Serveringen av skyllebøtta tar Sandra Fjeldberg (20) ansvaret for, og hyler mot Johnsen.

- Du er det ekleste menneske jeg har møtt, roper hun blant annet.

- Noen måtte ta ansvar

Til Nettavisen forteller Sandra Fjeldberg at hun ikke angrer på måten hun snakket til Johnsen på. Til tross for situasjonen i utgangspunktet ikke omhandlet henne, følte hun likevel at hun måtte ta ansvar.

- Kvelden før satt hun og Daniel og provoserte Ariel veldig, og gne flørten opp i trynet hennes. Jeg ble veldig provosert av det selv og synes det var stygt gjort, så jeg følte jeg måtte backe Ariel litt, sier Fjeldberg til Nettavisen.

- Det var ingen andre som sa noe, og jeg og Ariel var veldig gode venner der inne. Noen måtte jo si fra, fortsetter hun.

Alt ble ikke vist på TV

Melina Johnsen kan forstå hvorfor det er Fjeldberg som reagerer mest, men synes at reaksjonen var noe overdrevet.

- Jeg skjønner at hun ville beskytte venninnen sin, men det var en voldsom reaksjon. Jeg lovte mamma at jeg ikke skulle lage unødvendig drama i denne sesongen, så jeg forsøkte hele tiden å telle til ti. Det var like før jeg klikka, men jeg klarte å holde roen, sier Johnsen til Nettavisen og fortsetter:

- Det kommer ikke så godt frem på TV, men i ettertid var det flere av de andre deltakerne som sa at det var bra gjort av meg å forholde meg så rolig. Jeg synes jeg taklet det bra.

Ifølge Sandra Fjeldberg ble de to imidlertid venner igjen kort tid etter den dramatiske seansen.

- Melina og jeg tok en prat, og vi fikk snakket ut om en del ting før vi dro på båtturen senere den dagen. Det kommer ikke så godt frem på TV, sier Fjeldberg, men understreker at den dårlige stemningen ikke varte så lenge som man kanskje får inntrykk av.

Det er nemlig ikke første gang Fjeldberg og Johnsen har havnet i tumululter. Allerede den første kvelden inne på «Ex on the Beach» havner de to i en ildsint munngemeng.

- Jeg og Melina hadde en tendens til å gå litt i tottene på hverandre på kveldstid. Der inne kunne Melina være utilregnelig, så etter hvert holdt jeg meg litt unna henne på kveldstid, sier Fjeldberg og understreker at hun hadde blitt like sint hvis det var noen andre enn Melina Johnsen som hadde delt seng med Daniel Louis.

- Jeg hadde blitt like sint uansett hvem det var. Det hadde ingenting med at det var Melina å gjøre, sier hun.