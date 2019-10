Funcom med het oppdatering til Conan Exiles

Ny spillutvidelse setter fråtseri og begjær i fokus.

I 1993 i en kjeller i Munkedamsveien i Oslo ble spillselskapet «Funcom» etablert. I dag er de en av verdens største uavhengige utviklere og utgivere av videospill. I dag er spillselskapet nederlandskregistrert. Nå er det riktignok deres nyeste DLC (spillutvidelse) til Conan Exiles som vekker oppsikt.

Fråtseri og begjær

I den nye utvidelsen kommer det en rekke nye antrekk og funksjoner som oppfordrer til fest og moro. Funcom har selv skrevet i pressemelding at fråtseri og begjær står i fokus i den nye utvidelsen. «Bygg et luksuriøst nytelses-hus i tretoppene» står det blant annet i utvidelsens beskrivelse. Les mer om spillet og utvidelsen her.