Fungerer egentlig Tinder? Det har NTNU-forskere funnet svaret på

Hvis du har opprettet en Tinder-profil for å få sex, må du forberede deg på å bli skuffa - spesielt hvis du er mann.

Helt siden Tinder-sveiping ble lansert som en svært populær (søndags)aktivitet for single, har kritikken, suksesshistoriene og skepsisen haglet om hverandre.

Tinder vekker engasjement hos de aller fleste, selv hos de som har vært i forhold så lenge at de flørtet via fasttelefon sist de var single, og dermed aldri har sveipet verken til høyre elle venstre.

Det stopper dem imidlertid ikke fra å ha en klar formening om hvorvidt Tinder «funker» eller ikke.

Men takket være NTNU-forskere, slipper vi nå å synse - vi kan herved legge litt fakta på bordet. Forskerne har nemlig engasjert 269 NTNU-studenter i jakten på å finne svar på spørsmålet alle stiller:

Er Tinder effektivt? Og i så fall: Hva fører det til? One night stands eller langvarige forhold?

Veldig mange matcher, men lite action

De siste årene har Tinder delvis greid å kvitte seg med stempelet som «sex-app», spesielt etter en NTNU-studie i 2018 konkluderte med at Tinder-brukere ikke har mer tilfeldig sex enn andre likesinnede.

Nå har NTNU-forskerne gått mer konkret til verks og målt nøyaktig hvor mange av matchene på Tinder som fører til sex - og hvor mange som fører til et langvarig forhold.

Umiddelbart ser det relativt nedslående ut for veldig mange.

- For det første så skal du ha veldig mange matcher for å få til et møte. Og de aller fleste møtene fører ikke til noe som helst, sier Trond Viggo Grøntvedt, NTNU-forsker med doktorgrad i evolusjonspsykologi.

- Ikke noe som helst?

- Nei. Veldig mange matcher fører til et begrenset antall møter, som nesten aldri fører til verken sex eller lange parforhold.

NTNU-FORSKERE: Trond Viggo Grøntvedt (t.v) og Leif Edward Ottesen Kennair har forsket på hvorvidt Tinder faktisk fungerer - og i så fall: Hva oppnår man? Foto: NTNU

To avgjørende faktorer

NTNU-forskerne har satt tall på hva de mener med «nesten aldri»:

I snitt kreves det 57 matcher for å få til ett møte, aka en date. Rundt halvparten av Tinder-brukerne i studien gikk aldri på date.

I snitt må man gå på 5,4 dater for å få sex og rundt 5 møter for å til et langvarig forhold.

Det høres kanskje ikke så ille ut for de som er på kjærestejakt; å skulle gå på fem-seks dater før du finner en kjæreste. Men dette er altså et gjennomsnitt, og basert på tall fra den gruppen som faktisk møtte noen de matchet med - altså halvparten av alle Tinder-brukerne.

Det er altså et stort antall brukere som aldri går på Tinder-dates i det hele tatt, og blant de som faktisk treffer noen må man treffe fem-seks ulike mennesker - i gjennomsnitt - for at det skal resultere i sex eller langvarig forhold.

Når forskerne har vurdert hva som påvirker hvorvidt Tinder-bruk resulterer i sex, er det to faktorer som er mest avgjørende:

1) Antall faktiske møter

- Dette er den mest avgjørende faktoren, og du må som nevnt ha en del matcher for å få til ett møte, sier Grøntvedt.

2) Seksuell personlighet

- Din holdning til tilfeldig sex er avgjørende. Har du en såkalt kortidsorientert holdning, hvor du er mer åpen for uforpliktende sex uten romantiske følelser, så er det større sjanse for at en Tinder-date resulterer i sex, sier Grøntvedt.

«Survival of the fittest» - også på Tinder

Én ting er sikkert: Hvis man logger seg på Tinder for å få sex etter å ha hørt det bli omtalt som en «liggeapp», vil du mest sannsynlig bli skuffa - spesielt hvis du er mann.

Blant deltakerne i den ferske NTNU-studien, var det 80 prosent av Tinder-brukerne som aldri fikk sex etter et møte. 13 prosent opplevde det én gang, tre prosent opplevde det to ganger og fire prosent opplevde det flere enn to ganger.

Det er altså noen få som får ganske mye sex - og svært mange som får lite eller ingenting.

For i motsetning til hva mange tror, er Tinder ingen «unntaks-arena», hvor de som ikke lykkes med å sjekke på byen, plutselig drukner i tilbud.

- De som ikke lykkes andre steder, lykkes heller ikke på Tinder. De få som oppnår one night stands som følge av Tinder-bruk, er i stor grad de samme som oppnår one night stands utenfor Tinder, sier psykologiprofessor Leif Edward Ottesten Kennair ved NTNU, som har ledet studien sammen med blant annet Grøntvedt.

- Liten andel menn som lykkes

Tidligere forskning viser at det i all hovedsak er damene som har makta på Tinder. De er mer selektive i vurderingen, blir kontaktet av flere og tar sjeldnere initiativ til samtale:

En studie av 3600 Tinder-brukere viste at menn høyresveiper (altså trykker «liker») på 61,9 prosent av damene på Tinder, mens damene bare høyresveiper 4,5 prosent av mennene.

En annen studie viste at Tinder-dating følger den såkalte 80/20-regelen, også kjent som Paretoprinsippet. Hvis vi deler inn menn og kvinner etter attraksjonsnivå, ser fordelingen slik ut: Blant de minst attraktive, konkurrerer 80 prosent av mennene om 22 prosent av damene. Blant de mest attraktive, konkurrerer 20 prosent av mennene om 78 prosent av damene.

Studien viser som nevnt at man i snitt trenger 57 matcher for å få til én date, og tidligere forskning viser altså at det er en liten prosentandel menn som får mange matcher på Tinder.

Altså er det svært mange menn som får lite ut av sin Tinder-aktivitet, forteller Grøntvedt og Kennair.

Men som sagt: Tinder skiller seg ikke ut fra andre sjekkearenaer.

- Det er et lite antall menn som lykkes bra på byen - og et lite antall menn som lykkes på Tinder. De fleste menn oppgir at de har fått null sexpartnere via Tinder, men det gjelder forsåvidt også for kvinner, sier Grøntvedt, og avslutter: