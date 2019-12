Funkygine feirer fem år: – Jeg peaker nå

Nå avslører suksessbloggeren hvor hun tar veien videre.

2019 har vært litt av et suksessår for Jørgine Massa Vasstrand, for de aller fleste kjent som «Funkygine». Hun danset seg til sølv i «Skal vi danse», og innrømte i ettertid at det var skikkelig surt å tape på målstreken.

I tillegg har hun gitt ut sin fjerde bok og lansert tv-serien «Funkyfam», og med det fylt det eventuelle tomrommet nordmenn har hatt for sin helt egen type Kardashian-familie.

HAR GJORT FAMILIEN TIL KJENDISER: Det norske folk har i år fått bli bedre kjent med Jørgine Massa Vasstrands familie; ektemannen Morten Sundli, moren Trude Vasstrand og brødrene Noah Menozzi Vasstrand, Silas og Emil Massa Vasstrand.

For fem år siden var historien en helt annen. Ålesunds-jenta var fullstendig ukjent for den norske befolkningen og levde et helt vanlig liv, fylt med mye trening.

– Jeg jobbet fulltid på ungdsomsskole, drev bootcamp to-tre ganger i uken og hadde fulltidsstudier, så det var sikkert hektisk, men mye mer forutsigbart hektisk enn nå, forteller Jørgine til Nettavisen.

Starten på en drøm

Det var også på denne tiden i 2014 at Jørgine startet den suksessrike bloggen som har gitt henne millioninntekt og en helt annen hverdag fem år senere.

Hun har blant annet firedoblet omsetningen i selskapet sitt, fra fjorårets 1,4 millioner til komfortable 4,4 millioner i 2018.

Det var neppe det hun så for seg da hun begynte influencer-karreieren på denne måten: Ved å legge ut korte treningsvideoer med barna sine på Instagram.

– Jeg følte jeg hadde mer på hjertet enn det som passet inn i bildeteksten på Instagram, forteller hun om grunnen til at hun opprettet bloggen den gang.

Det som er skjedd siden, er en velkjent historie for mange. Leserne har fått følge henne gjennom utroskapsskandalen og den påfølgende skilsmissen, til at hun flyttet til Oslo med barna, møtte ektemannen Morten Sundli og gjorde inntreden i den norske kjendismingelet for alvor.

– Vil ikke være influencer i ti år til

Suksessen kom med serier som «Bloggerne» og «Vegard x Funkygine».

– Jeg føler jeg peaker nå i forhold til å være aktuell. Jeg kommer ikke til å være så aktuell som jeg har vært nå i mange, mange år. Merkevaren jeg har bygd opp er relativt sterk og jeg vil fortsette å bygge videre på det i mange retninger, fortalte Jørgine til Nettavisen i forbindelse med «Skal vi danse».

– Men jeg har ikke lyst til å være influencer i 10 år til, jeg håper det vil åpne noen dører etter hvert, fortsetter hun.

Dette vil skje etter «Funkygine»

Etter to fartsfylte år med masse oppmerksomhet, er det naturlig nok oppe til diskusjon hvordan hun skal unngå at folk går lei.

– Jeg føler det er veldig mange muligheter og at jeg må gjøre avveining på hva som er lurt, hva jeg vil med det innholdet og hva det skal resultere i, at man ikke mister bakkekontakten, forteller hun og fortsetter:

– For når man er høyaktuell kan man bli med på det meste og det er veldig mange muligheter som åpner seg, forteller hun.

Skulle hun legge influencer-livet bak seg, er planen å fortsette innenfor trening, i form av ulike arrangement og reiser. I tillegg forteller Jørgine at forfatterlivet har gitt mersmak, for hun kunne tenke seg å gi ut flere bøker.

Jørgine Massa Vasstrand kan være fornøyd når hun ser seg tilbake på sin fem år lange kometkarriere. Her med ektemannen Morten Sundli.

Fem uforglemmelige øyeblikk

Vi har fått følge Jørgine gjennom fem år med kjærlighet, tristhet, familieforøkelse og suksess. Her er fem ting vi ikke kommer til å glemme med det første.

1. Blir «Funkygine»

Den da 25 år gamle Jørgine starter bloggen og får seg kallenavnet Funkygine, etter å ha fått mye oppmerksomhet for sin Instagram-profil. Hun annonserer nyheten på denne spenstige måten:

2. Starter et nytt liv i Oslo

Etter utroskapsskandalen som hun åpent delte på bloggen, flytter Jørgine og barna til Oslo. Her blir det stadig flere jobboppdrag, fotoshoots og oppmerksomheten øker stadig.

3. Jørgine ❤️ Morten

I Oslo treffer Jørgine fotballspilleren Morten Sundli på Tinder. Hun har i etterkant fortalt på bloggen og i flere sammenhenger at hun ikke var ute etter et seriøst forhold, men at forelskelsen ble for overveldende.

Drammens Tidende var de første som skrev om toppbloggeren og Mjøndalen-spilleren som hadde blitt tatt på senga.

— Ja, vi er kjærester, selv om det ikke er noe vi har gått ut og sagt så høyt, bekreftet Jørgine ovenfor avisen.

På bloggen får følgerne se en lykkelig og forelsket Jørgine som deler mer og mer av det som etter hvert blir forloveden og nå ektemannen.

– Jeg har vært litt forsiktig med å utlevere meg her…. Ikke helt likt meg kanskje, men dette har vært litt skummelt, skrev Jørgine på bloggen da hun fortalte om romansen.

I september 2016 forlover paret seg.

På bloggen kan man følge bryllupsplanleggingen, og selv om veien til alteret var fylt av sterke følelser og mye planlegging, ble det et funkybryllup uten like.

4. Six-pack og gravid-kropp

I 2019 flyttet familien til Jessheim og Morten og Jørgine ble foreldre til den lille storsjarmøren Milano.

Jørgine har alltid vært åpen om tanker og forhold til egen kropp. Etter hun fikk sitt tredje barn, Milano, delte hun åpent om at hun var misfornøyd med magen etter graviditeten.

- Folk trenger å se at alle har noe de skulle ønske var annerledes. I all den tid du ikke har tenkt å operere deg, så er det faktisk det du har å jobbe med og jeg synes bare man bør omfavne kompleksene sine. Jeg håper jeg kan være en positiv motvekt til mye av det som skjer i influencer-verdenen, fortalte Jørgine til Nettavisen etter åpenheten.

Et annet bilde som fascinerte leserne, var bildet av Jørgine som barn, hvor man tydelig kan se at det allerede at hun var treningsglad.

– Unge funky viste tegn til å gro frem en hardcore six-pack, skrev hun til bildet.

5. Karrieresuksessen

Fra å vinne sin første Vixen-pris til å oppleve at alt hun tar i blir til gull.

Karrieren tok for alvor av med «Bloggerne» hvor hun ble med i to sesonger, før familien slo til med en helt egen tv-serie.

I mellomtiden hadde «Vegard x Funkygine» blitt en enorm suksess - og Vegard har blitt en av Jørgines nærmeste venner.