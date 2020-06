«Funkygine» med klar beskjed til fansen: – Det er småfrekt

- Jeg tror ikke at folk tenker at de invaderer hjemmet mitt, sier Jørgine Massa Vasstrand til Nettavisen.

For en stund tilbake gikk Jørgine Massa Vasstrand (30), best kjent under aliaset «Funkygine», ut på Instagram med en klar beskjed til fansen.

- Jeg må ta opp en kjedelig ting. Noe jeg burde ha snakket om for lenge siden egentlig, men jeg tar det nå. Jeg må be folk om å slutte å komme dit vi bor. Folk må slutte å kjøre inn på boligfeltet, rygge inn på eiendommen til naboene for å snu etter at de har fått et glimt av, ja, gudene vet hva, uttalte influenseren innledningsvis på sin Instagram-story.

Les også: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand er lei av uanmeldte besøk

Ifølge treningsbloggeren har familien, som har bosatt seg i Jessheim, opplevd lusking, i hagen og utenfor gjerdet der de bor, av fremmede mennesker.

- Det er her vi bor, og dette er vårt fristed og her ønsker vi kun besøk av folk vi kjenner, uttalte Vasstrand videre.

Tar fansen i forsvar

Forrige uke møtte Nettavisen Vasstrand på den røde løperen i forkant av årets Gullruten-utdeling. Da kunne hun fortelle at det er blitt mindre trafikk utenfor huset til familien, og at hun tror oppfordringen hun la ut på Instagram funket.

Se hele intervjuet øverst i saken!

- Jeg tror ikke folk tenker seg om. Jeg tror de tror at de er alene om å gjøre den lille «Jessheim-touren» for å se på huset mitt. De tenker ikke på at det har vært tre andre før dem. Da er det ikke noe gøy, sa Vasstrand til Nettavisen og tok fansen i forsvar:

- Det er småfrekt, men jeg tror ikke folk tenker seg om på den måten. Jeg tror ikke de tenker at de invaderer hjemmet mitt, fortsatte hun.

Ingen dårlige intensjoner

Ifølge Vasstrand kan hun forstå at flere kan tenke at slike besøk er å regne med ettersom hun er en offentlig person og viser frem huset sitt på TV. Selv er hun dypt uenig, uten å utdype videre.

- Jeg tror ikke de som kommer har dårlige intensjoner, og da er man litt unnskyldt, avslutter hun og legger til:

- Det er bare snille stalkere, foreløpig!

Les også: Politiet måtte tilkalles på Funkygine-fest: – Ble rasende

Svært populær

30-åringen som er best kjent som «Funkygine» har drøye 630.000 følgere på Instagram, og har blitt et kjent fjes her til lands etter flere år som blant annet personlig trener, blogger og ikke minst gjennom deltakelsen sin i «Skal vi danse».

Hun har også gjort stor suksess med VGTV-serien «Vegard x Funkygine» og har også deltatt i flere sesonger av «Bloggerne» på TV 2. I fjor høst fikk hun sin egen TV-serie, «Funkyfam», der fansen får et unikt innblikk i hverdagen til familien Massa Vasstrand.

Om ikke så altfor lenge debuterer hun også som programleder i NRK-serien «Norges tøffeste».