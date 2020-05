«Funkygine» tapte i retten - må betale over 200.000 kroner

Nå har dommen kommet etter at ekteparet ba om erstatning på grunn av skjeggkre.

Det var i 2019 at Jørgine Massa Vasstrand, også kalt «Funkygine», og ektemannen Morten Sundli gikk til søksmål over funn av skjeggkre i en leilighet på Torshov i Oslo.

I tingretten tapte paret, fordi domstolen mente at reklamasjonen ikke ble gjort innen tidsfristen. De bestemte seg for å anke videre til lagmannsretten.

Tapte saken

Nå har også svaret fra lagmannsretten kommet, og der ble det klart at ekteparets anke forkastes, det melder Dagbladet.

Vasstrand og Sundli må også betale 223.188 kroner til motparten og AmTrust Europe.

Lagmannsretten er enig med tingrettens avgjørelse om at ekteparet reklamerte for sent på huskjøpet.

«Det er da ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, de led et økonomisk tap da de i mars 2019 solgte leiligheten med opplysning om at det var funnet skjeggkre i leiligheten, som var gjenstand for sanering», skriver dommer Mette D. Trovik i dommen ifølge avisen.

Burde ha oppdaget problemet tidligere

Ekteparet tok over leiligheten på Torshov 13. juli 2017, og tingretten mente at de burde ha oppdaget mangelen 7. november 2017, og at reklamasjonsfristen begynte å løpe på denne datoen.

7. november ble det hengt opp en rapport i oppgangen til paret, der det fremgikk av skjeggkre var oppdaget i flere leiligheter i oppgangen. Oslo tingrett mente at Vasstrand og Sundli på dette tidspunktet burde ha sjekket om de hadde skjeggkre i sin leilighet.

Tingretten mente at undersøkelsesplikten på denne datoen er forsterket fordi skjeggkre også ble nevnt i en Facebook-post allerede i september, der kre-problematikken i borettslaget var tema. Denne posten svarte Vasstrand på og har derfor lest.

- Kjøper fremsatte nøytral reklamasjon 19. februar 2018. Det er tre måneder og 12 dager etter reklamasjonsfristen begynte å løpe. Dette oppfyller ikke kjøpers plikt til å fremsette reklamasjon «innen rimelig tid», skrev Oslo tingrett i dommen.