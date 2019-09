«Game of Thrones'» utskjelte sesong vant prisen for beste dramaserie – «Fleabag» stjal oppmerksomheten

Den utskjelte sistesesongen til Game of Thrones ble belønnet med gjev pris i natt, men de var ikke alene om å stå i glansen.

På forhånd har det vært mye oppmerksomhet rundt at den kritiserte sistesesongen av HBO-serien Game of Thrones ble belønnet med hele 32 nominasjoner.

Under nattens Emmy-galla fra Los Angeles var det dermed ikke uventet at serien ville ta sin del av kaka.

Vant kveldens gjeveste pris

I kveldens siste, og mest gjeve kategori; beste dramaserie, delte Michael Douglas ut prisen til Game of Thrones-skaperne.

– Vi elsker hvert minutt vi har fått tilbringe med dere, sa seriens skapere D.B. Weiss og David Benioff fra scenen.

FOR SISTE GANG: Game of Thrones' skuespillere og serieskapere samlet på scenen for å takke for prisen beste dramaserie. Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

– Det er utrolig at dere har overlevd, tøyset de med referanse til de tøffe innspillingsforholdene skuespillerne har måtte håndtere.

– De siste ti årene har vært de beste i vårt liv. Jeg kan ikke tro vi gjorde dette sammen, men nå er det over, sa de i sin rørende tale.

Kit Harrington møtte opp - slått på målstreken

Kit Harrington skal i mai ha sjekket inn på et behandlingssted for å ta grep om påståtte stress- og alkoholproblemer. Nattens prisutdeling var det første offentlige gjensynet med GoT-skuespilleren.

OPPLAGT: En opplagt og smilende Kit Harrington ankommer nattens Emmy-prisutdeling. Foto: VALERIE MACON / AFP

Til utdelingen var også Harrington nominert i kategorien beste hovedrolle i en dramaserie, med sterke navn som blant annet Jason Bateman.

Prisen var det Billy Porter, for hans rolle i «Pose», som stakk av med.

Suksessen gjentok seg for Dinklage - ble historisk

I kategorien beste kvinnelige birolle hadde Game of Thrones fire nominasjoner, blant annet Sophie Turner og Maisie Williams, men også her måtte serien se seg slått av Julia Garner fra serien Ozark.

For prisen beste mannlige birolle i en dramaserie, var Game of Thrones riktignok på merket. Det var Peter Dinklage som stakk av med prisen for sin tolkning av rollefiguren Tyrion Lannister.

RØRENDE ØYEBLIKK: For fjerde gang kunne Peter Dinklage takke for prisen som beste mannlige birolle i en dramaserie. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Dette blir fjerde gang han vinner prisen, noe som også skrive ham inn i Emmy-historien, med fire seire for samme rolle.

– Jeg anser meg selv som så heldig som får være et medlem av dette samfunnet som omfavner toleranse og ulikhet, sa en rørt Dinklage fra scenen.

Britisk suksess

Britiske Emilia Clarke var nominert til beste kvinnelige dramaskuespiller for sin rolle i Game of Thrones, men heller ikke der nådde HBO-serien opp.

Det var nemlig en annen HBO-serie som stjal prisen, Killing Eve og nærmere bestemt britiske Jodie Comer.

Fire priser til britisk humor

Blant andre serier som markerte seg i natt, var Netflix' britiske humorserie «Fleabag».

MÅTTE HA BÆREHJELP: Phoebe Waller-Bridge endte med tre priser etter nattens utdeling, og her poserer hun med tre av dem: beste manus for en komiserie, beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie og beste komiserie. Foto: Robyn Beck / AFP

Serien tok hjem hele tre priser, blant annet den gjeve prisen for beste komiserie. Her slo de ut storfavorittene «Veep» og «The Marvelous Mrs. Maisel».

– Dette begynner å bli tøysete, lo Fleabags hovedrolleinnehaver Phoebe Waller-Bridge fra scenen etter å ha vært oppe for å takke for tredje gang.

– Det har vært helt vanvittig å lage denne serien, la hun til i sin takketale.

Serien har gått i to sesonger på Netflix, og enn så lenge skal ikke en tredjesesong være planlagt.

Les også: Dette er grunnen til at Netflix kansellerer serier etter tre sesonger

Artikkelen oppdateres!