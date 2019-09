Går løs på nye iPhone 11 Pro med kniv og hammer - så mye tåler den

Apple hevder de bruker det sterkeste glasset som noensinne er brukt i en smarttelefon. Nå har flere testet om det er hold i påstanden.

Tidligere denne måneden lanserte Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. Ifølge produsentene skal disse telefonene tåle veldig mye, også vann.

- De er vurdert til å ha IP68 for vannresistens opp til fire meter i inntil 30 minutter, og er beskyttet mot hverdagslig søl - inkludert kaffe og brus, skriver Apple på sine nettsider.

NYE MOBILER: Apple lanserte iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max tidligere i september. Foto: Reuters/NTB scanpix





Se Apples skrytevideo av iPhone 11 Pro:

Testet med kniv og hammer

Flere YouTube-brukere har testet hvor sterkt glasset på den nye iPhone egentlig er. Én bruker viser hans test av iPhone 11 Pro. Han startet med å skrape på telefonens bakside med en kniv. Til tross for at det faktisk ble riper i glasset til slutt, var det faktisk mulig å gnu på merkene - og de ble ikke lenger synlige.

MERKER: Det ble merker på glasset bak på iPhone 11 Pro da en YouTube-bruker skar i den med kniv, men han fikk gnudd vekk merkene etterpå. Foto: TechRax/YouTube

I neste test gikk han løs med hammer. Først slo han den mot kameraene bak på mobilen. Etter tre til fire slag gikk glasset rundt kameraene i stykker. Så slapp han hammeren ned på skjermen til iPhone fra ulik høyde ovenfor telefonen. Det ble ingen merker, og den fungerte fortsatt som den skal.

SLÅR MED HAMMER: En YouTube-bruker gikk løs på iPhone 11 Pro med hammer, for å teste hvor mye den tåler. Foto: TechRax/YouTube

Men etter å ha slått på skjermen flere ganger, ble glasset til slutt knust - ganske langt ned på skjermen. Etter flere slag med hammeren, var både skjermen og mobilen ødelagt.

VIRKER IKKE: Etter mange slag med hammeren var ikke denne mobiltelefonen lenger mulig å bruke. Foto: TechRax/YouTube

iPhone vs. Samsung

En annen YouTube-bruker har testet iPhone 11 Pro Max mot Samsung Galaxy Note 10+, og første test gikk ut på å slippe telefonene ned på en murstein fra én meters høyde - med baksiden mot mursteinen.

Begge mobilene fikk ganske mange synlige riper i glasset på baksiden, men Samsung kom hakket bedre ut av testen enn iPhone.

Da de slapp telefonene ned fra samme høyde og mot samme underlag på nytt, sjekket de hvilken som fikk mest skader i hjørnene på telefonen. Her kom Apples nye supertelefon best ut.

Når mobilskjermenene vendes ned mot mursteinene - og slippes fra én meters høyde - er det iPhone 11 Pro Max som får mest skader på skjermen. Men også Samsungs telefon får skjermskader.

BEST UT: Samsung Galaxy Note 10+ fikk færre skader på skjermen etter å ha blitt sluppet ned på murstein. Foto: PhoneBuff/YouTube

De to mobilene blir sluppet ned mot mursteinen gjentatt ganger, men de fungerer likevel bra, viser YouTube-brukeren. Han mener imidlertid at Samsung kommer best ut av testen.