Gått på en helsesmell: Tre konserter avlyst hittil

- Jeg må ta vare på meg selv, skriver Sigrid på Instagram.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

- Jeg vil at dere skal vite hvor mye jeg hater å måtte skrive dette, startet teksten Sigrid Solbakk Raabe (22), best kjent under artistnavnet Sigrid, delte fredag der hun avlyste konserten hun skulle spille i Belfast.

Den lenger teksten delte den norske artisten kort tid etter at hun hadde avlyst spillejobben hos Sea Sessions-festivalen i Donegal.

- Jeg gledet meg så mye til Sea Sessions – min første festival som toppnavn utenfor hjemlandet mitt ... men legen har nok en gang rådet meg til ikke å opptre i kveld, skrev hun videre.

Det var VG som omtalte saken først.

Ålesund-jenta ser imidlertid ikke ut til å bli frisk. Lørdag kom det nok en trist beskjed fra den populære artisten, da hun avlyste sin tredje konsert under sin europaturné.

- Virkelig kjip influensa

På Instagram delte 22-åring et bilde av seg selv som barn, som hun mente passet til tilstanden hun er i nå.

- Jeg har fått en skikkelig kjip influensa, og jeg synes dette (flotte) Halloweenkostymet fra tidlig 2000-tallet beskriver det hele, tuller hun før hun fortsetter:

- Jeg er virkelig lei meg for at jeg har måttet avlyse alle festivalene i Irland denne helgen. Men ja, sånt skjer noen ganger. Jeg må ta vare på meg selv, men gjett hvem som er tilbake til Glastonbury Festival og Tinderbox denne uken etter litt hvile!

Støttende fans

Til tross for flere kjipe beskjeder til fansen på kort tid, ser det imidlertid ut til at popidolet møter stor støtte fra fansen.

I kommentarfeltet strømmer det inn med lykkeønskninger, tips og gode råd.

- Håper du føler deg bedre snart. Drikk masse vann, skriver en fan blant annet.

Allerede neste fredag er Sigrid ventet på scenen i Norge under Kongsberg Jazzfestival om den populære artisten kommer seg til hektene igjen.

Røpet bryllupsdato ved en feil

Under Billboard Music Awards tidligere i år var det Joe Jonas (29) og Sophie Turner (23) som sto for noen av de største overskriftene - og nei, vi snakker ikke om det elleville comebacket Joe Jonas gjorde med sine brødre på scenen.

Selv om opptredenen kanskje kan antas å være Jonas-familiens største øyeblikk på en stund, hadde Joe Jones andre planer. Sangeren gikk rett av scenen og dro til et lokalt kapell hvor han giftet seg med sin kjæreste, den britiske skuespillerinnen Sophie Turner, kjent fra «Game of Thrones».

Ifølge flere utenlandske medier var det en Elvis-immitator som sto for den foreløpige vielsen. Det ble nemlig kjent kort tid etter at dette selvsagt ikke var den ordentlige vielsen fansen hadde ventet lenge på.

Når det «ekte» bryllupet skal finne sted, har duoen vært svært hemmelighetsfulle rundt. Nå ser det imidlertid ut til at duoen har klart å røpe flere bryllupsdetaljer.

På et bilde på Instagram Turner delte lørdag fra Paris, har har den kjente TV-profilen Dr. Phil lagt igjen en noe underlig kommentar.

- Slapp av nå. Det er en uke igjen. Vi ses til bryllupet, skriver den kjente Phillip Calvin McGraw, som han egentlig heter.

Mye later dermed til at vielsen mellom Joe Jonas og Sophie Turner vil finne sted i Paris i løpet de neste dagene. Selv har ikke duoen kommentert på spekulasjonene som herjer i skrivende stund.