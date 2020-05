Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen skal bli foreldre

Venter sitt første barn sammen.

Det er bare ett år siden Gaute Grøtta Grav (40) og Cathrine Montero Moen (29) avslørte at de var blitt kjærester. De hadde imidlertid vært et par siden 2017, men ventet altså i to år før de gikk ut offentlig med forholdet.

Nå tar de forholdet videre. Om bare fire måneder skal de nemlig bli foreldre for første gang, skriver Se og hør.

- Det er kjempekoselig, og vi gleder oss. At vi skal bli foreldre sammen føles utrolig fint, forteller Grøtta Grav til Se og Hør.

Første barn

Dette blir Montero Moens første barn, og hun er altså fem måneder på vei. Grøtta Grav har imidlertid to døtre sammen med eks-kona Silje Hvarnes (40).

Montero Moen gleder seg veldig til å bli mamma.

- Jeg har alltid drømt om barn, og kunne ikke valgt en bedre barnefar enn Gaute. Jeg ser hvor flink han er med døtrene sine. Han passer på, og engasjerer seg i dem fra morgen til kveld, sier Montero Moen til Se og hør.

GAUTE GRØTTA GRAV skal bli trebarnsfar. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Møttes under «Farmen kjendis»

Paret møttes for første gang i 2016, under innspillingen av «Farmen kjendis».

Grøtta Grav var midt i samlivsbruddet med Hvarnes, og selv om ryktene florerte om at de to skulle ha funnet tonen, har paret selv sagt at de var gode venner lenge før de ble kjærester.

Montero Moen jobbet som koordinator på Farmen kjendis, men var også kjent fra TV-skjermen fordi hun deltok i «Robinsonekspedisjonen» i 2011.

Grøtta Grav var programleder for «Farmen» gjennom 16 sesonger, og møtte også eks-kona Silje Hvarnes under innspilling. Hvarnes vant Farmen i 2017, og bekreftet forhold med Grøtta Grav like etter.

I februar ble det kjent at Grøtta Grav ga seg som programleder for «Farmen».

– Dette er en beslutning som jeg har tenkt mye på, og nå som de mest involverte er informert føles det mest av alt befriende for min del, sa Grøtta Grav.